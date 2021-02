Die zwischenzeitlichen Februargewinne im DAX wurden abgegeben, was hilft gegen Inflationsangst? In dieser Chartanalyse für den März-Start im DAX analysiere ich die entsprechenden Zeitebenen.

Am Montag bewegte sich der Index bis auf 25 Punkte an die runde Marke heran, am Dienstag sogar bis auf 11 und Mittwoch auf 2 Punkte. Dann gelang am Donnerstag zum Handelsstart der Sprung darüber, doch diese Gewinne wurden direkt wieder abgegeben.

Mit Inflationsangst im Rücken und steigenden Anleihekursen vor Augen trat der DAX dann ab Freitag deutlicher den Rückwärtsgang an. Die Wochentiefs vom Dienstag wurden dabei nur knapp verfehlt, doch die Dynamik sprach für sich.

Insbesondere an der Wall Street gaben die Kurse nach. Auf das neue Rekordhoch im Dow Jones zum Wochenstart fiel der Index um rund 1.000 Punkte und die Nasdaq korrigierte ebenfalls die jüngsten Aufwärtsimpulse scharf.

Dagegen halfen auch nicht die besänftigenden Worte aus den Notenbanken, wie die EZB-Präsidentin Christine Lagarde und der FED-Vorsitzende Jerome Powell in dieser Woche zitiert wurden. US-Anleihen auf einem Jahreshoch, die im 10jährigen Bereich 1,5 Prozent überschritten, gelten für Unternehmen bereits als Sorgenpunkt in Bezug auf die weitere Finanzierung vom Wachstum. Genau diese Sorge schwebte sehr dominant über dem Marktgeschehen an den letzten Handelstagen im Februar.

Mit dem Wochenminus von 1,5 Prozent ist der Monat zwar insgesamt noch leicht im Plus gewesen, jedoch die Dynamik der einzelnen Handelstage und die hier zu sehenden 4 von 5 roten Handelstage sind ein gewichtiges Argument für die Bären:

Charttechnisch hat sich damit der Widerstandsbereich über 14.000 Punkten noch einmal gefestigt:

Es lässt sich zudem ein Abwärtstrend skizzieren, der zusammen mit der Unterstützung aus Anfang Februar, welche an ein noch offenes GAP angelehnt ist, den Markt eingrenzt:

Nimmt man diese Unterstützung als Unterstützungszone an, fügt sich das große Chartbild wie folgt zusammen:

Hat diese Range eine Chance zum März-Start?

Die skizzierte größere Support-Zone kann im kurzfristigen Chartbild noch genauer justiert werden und orientiert sich hierbei an den Tiefs vom Freitag sowie aus der Vorwoche: