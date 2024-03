Wir fassten in der Morgenanalyse zum 26.03.2024 bereits die Dynamik auf der Oberseite zusammen und fanden heraus, dass Konsolidierungen immer im Rahmen der Trenddynamik schnell beendet wurden (Rückblick):

So ging es am Dienstag und nun auch am Mittwoch weiter. Konsolidierungen sind für den Markt aktuell willkommene Einstiegspunkte im Trend nach oben. So war das Überschreiten der 18.400 kein Top am Dienstag und zum Mittwoch standen wir bereits über 18.500 Punkten.

Auf der Suche nach einem Short-Einstieg fixierte ich am Morgen zunächst die Vortageshochs an und handelte diesen technischen Widerstands. Knapp darüber wurde die Position jedoch ausgestoppt, was im Rahmen des Trendverlaufs eine klare Risikobegrenzung darstellte:

Das nächste potenzielle Short-Signal war dann erst am Nachmittag und rund 100 Punkte höher ableitbar. Allein diese Tatsache untermauert das hohe Momentum auf der Oberseite des DAX:

Mit 18.477 Punkten erfuhr der DAX dann am Tag 6 der Rekordserie ein neues Level, welches anhand der Daten der Börse Frankfurt an dieser Stelle noch einmal dokumentiert ist:

Übergeordnet sprachen wir gestern vom Verlassen des Trendkanals auf der Oberseite. Dies führte zu einer neuen Trendlinie, die nun noch steiler verläuft:

Diese Gewinnserie lässt sich bisher im DAX einsehen:

Wo eine Überhitzung beginnt, darf und wird rege diskutiert (werden) doch ab wann sie endet, bleibt weiter im Chartbild abzuwarten.

Wie lief der Handel an der Wall Street und was zeigt die DAX-Vorbörse an?

Wall Street beendet Konsolidierungsphase, DAX-Vorbörse mit neuem Rekord

Die letzten Tage an der Wall Street zeigten eine Konsolidierung auf, die gestern dann beendet wurde. Denn es gab wieder Pluszeichen in allen Indizes und damit eine Art "Erleichterungsrallye" im Tagesverlauf.

Für den Dow Jones skizzierte sich bereits zum Start ein starker Handel, welcher aber auch noch einmal an die Startpunkte zurückkam. Genau diese Bewegung handelten wir im Livetrading am Nachmittag mit einer Stopp Sell Order.

Im Nasdaq sahen wir die größte Dynamik zunächst auf der Unterseite und testeten das Wochentief:

Doch davon erholte sich der Index und konnte am Ende wieder zur 18.300 tendieren.

Im mittelfristigen Chartbild hat sich seit dem Monatsstart damit nichts verändert:

Damit hellt sich zumindest auch die Statistik wieder auf, welche international nun eine breite Anzahl an Indizes im positiven Bereich zeigt:

Damit kann auch der DAX seine Rekordserie fortsetzen und im Nachthandel neue Hochs generieren. Folgt der Markt seinem bisherigen Verhalten, sind dies erneut Einstiegschancen auf der Longseite:

Im Zweifel ist also dem Momentum auf der Oberseite weiter Vorrang zu gewähren.

Gern begleite ich diese ersten Gedanken gleich im Livetrading mit konkreten Angaben der DAX-Orders neben dem Austausch in einem exklusiven Chat: www.fit4finanzen.de/daxlive

Auf welche Termine ist im heutigen Handel zu achten?

Termine für Donnerstag 28.03.2024

Am Vormittag haben wir die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland vor Börsenstart auf der Agenda und dann 13.30 Uhr eine Menge Daten aus den USA vorliegen. Diese sind Kernausausgaben des persönlichen Konsums, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und das BIP.

Im weiteren Verlauf stehen dann 15.00 Uhr noch der Uni Michigan Verbraucherindex mit der Inflationserwartung sowie die schwebenden Hausverkäufe auf der Agenda.

Am Freitag findet kein Handel an der Wall Street statt!

Alle Termine mit den Prognosen sind dem Wirtschaftskalender entnommen und hier verankert:

Heute gibt es noch die Quartalszahlen von Walgreens, dem ehemaligen Dow Jones Mitglied und einigen weiteren Werten:

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 72,9 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!