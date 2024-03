Die starke Handelswoche mit einem erneuten Aufschlag von 1,5 Prozent reihte sich nahtlos an den Trend der letzten Wochen an. Wir schauten zum Wochenausklang auf weitere Allzeithochs und skizzierten das Geschehen in der Morgenanalyse am 25.03.2024 wie folgt (Rückblick):

Ohne eine neue Kurslücke suchte der DAX erst einmal den Rekordbereich auf und trat dann in eine kleinere Konsolidierung ein. Für das Livetrading waren zwei Szenarien skizziert, die auf eine Konsolidierung einzahlten:

Doch bereits zum Wall Street Start kam erneutes Kaufinteresse auf und die Hochs wurden neu definiert. Es gelang eine Art Reversal und damit das Erklimmen einer neuen Stufe im Aufwärtstrend:

Gut zu sehen ist dabei die geringe Konsolidierung im Zeitablauf und das schnelle Hochlaufen mit Momentum zu neuen Hochs. So erfolgte der vierte Plustag mit Rekorden in Folge, wie die Daten der Börse Frankfurt an dieser Stelle noch einmal dokumentieren:

Im großen Chartbild hat sich damit nichts verändert, wir sind weiterhin in mehreren Aufwärtstrends wie auf "Schienen" nach oben ausgerichtet:

Wie startet die Wall Street in die Woche und was zeigt die DAX-Vorbörse an?

Wall Street Handel ruhig, DAX-Vorbörse stark

Die Woche an der Wall Street war insbesondere am Mittwoch und Donnerstag stark und zeigte dort im Dow Jones und dem marktbreiten S&P500 neue Allzeithochs auf. Auch der Nasdaq schaffte es letztlich, seine Hochs noch einmal zu erweitern. Doch ab diese Punkt gingen die Indizes in eine Konsolidierung über, vor allem der Dow Jones.

Wir blicken hier jedoch auf den Nasdaq, der sich nach dem wochenlangen Handel um die 18.000 nun die 18.400er-Region als relevanten Widerstand geschaffen hat:

Es gelang auf der Oberseite nur schwer ein GAP-close zu Freitag, bevor wieder Schwäche eintrat. Gelingt hier mit einem späteren Schwung ein Durchbruch oder greift die Konsolidierung noch einmal tiefer bis zur Trendlinie?

Per Saldo schlossen dann alle 3 großen US-Indizes im Minus, wie diese Zusammenstellung zeigt:

Dennoch ist die DAX-Vorbörse nicht unter Druck und kann sich in der JFD-Indikation über 18.300 Punkten sehr solide halten:

Beziehen wir den Trend ab Donnerstagmittag ein, ist kein Trendbruch oder die Abschwächung der Dynamik zu erkennen. Erst ein solches Zeichen wäre dann ein mittelfristiges Short-Signal.

Auf welche Termine ist im heutigen Handel zu achten?

Termine für Dienstag 26.03.2024

Zum Dienstag stehen direkt am Morgen das Gfk Verbauchervertrauen aus Deutschland an und im weiteren Verlauf der Auftragseingang langlebiger Güter sowie der US-Immobilienpreisindex.

Das Verbrauchervertrauen Conference Board wird dann nach 30 Minuten Wall Street Handel, der bereits und er Sommerzeit stattfindet, veröffentlicht.

Alle Termine mit den Prognosen sind dem Wirtschaftskalender entnommen und hier verankert:

Und der neuen Woche haben wir folgende Quartalszahlen vorliegen, von denen sicherlich GameStop und Carnival Corp. sowie Walgreens spannend sein dürften:

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

