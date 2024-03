Der FED-Effekt strahle direkt auf den DAX ab und hatte in der gestrigen Vorbörse bereits deutlich neue Allzeithochs gezeigt. Wir stellten dies im Ausblick in der Morgenanalyse vom 21.03.2024 entsprechend dar (Rückblick):

Ein entsprechend großes GAP war die Folge, in dem es natürlich auch noch einmal die Möglichkeit von Long-Engagements gab. So beispielsweise am Nachttief des Endloskontraktes, wie hier im Vergleich mit den JFD-Kursen Xetra zu sehen ist:

Nach 20 Punkten Gewinn drehte der Markt nicht merklich höher, ein Short-Trade folgte....mehr dazu dann im Format DAXlive wieder ab 8.50 Uhr:

Mit dem Schwung an der Wall Street nahm auch der DAX dann wieder Momentum zur Oberseite auf und schloss nahe des Tageshochs. Natürlich ist dies dann per Schlusskurs ein neuer Rekord gewesen:

Die Handelsdaten der Börse Frankfurt zeigen damit weiter im Trend nach oben:

Das Big Picture hat keine Veränderung generiert, da wir uns unverändert über den Trendlinien befinden:

Wie ist das Gesamtbild an der Wall Street einzuschätzen?

Wall Street weiter in Rekordlaune

An der Wall Street wurden auch zum Donnerstag, einen Tag nach der Entscheidung der FED zur Zinsänderung noch in diesem Jahr, weitere Rekorde erzielt. Nun schaffte es auch der Nasdaq, die alten Hochs anzulaufen und zumindest kurzfristig zu überbieten:

Ähnlich wie im DAX, setzte ich zum Handelsauftakt noch einmal auf eine Konsolidierung, bevor der Markt anzog. Auch dazu ein Trading-Beispiel aus dem Livetrading:

Die Stimmung ist also weiter euphorisch, wie der Fear and Green Index aufzeigt:

Das starke Plus von der Wall Street und positive Inflationsdaten aus Japan führten zu einem neuen Rekord im Nikkei. In Hongkong sank der Index jedoch, wie schon einige der am Nasdaq gelisteten China-Werte am Vortag signalisierten.

Schau Dir für weitere Details gern die Zusammenfassung der Indizes auf internationaler Ebene hier an:

Was macht die DAX-Vorbörse daraus?

DAX-Vorbörse im Bann der neuen Hochs

Der "FED-Effekt" war kein Strohfeuer für den Handelstag, sondern hat mit zwei Hochs auf gleicher Ebene den Grundstein für weitere Käufe gelegt. Eine Konsolidierung fand bis fast zum Ausbruchsniveau statt und könnte heute noch einmal anhalten. Die Tendenz ist dennoch übergeordnet weiter positiv:

Auf welche Termine ist im heutigen Handel zu achten?

Termine für Freitag 22.03.2024

Heute Morgen stehen die Importpreise aus Deutschland auf der Agenda und 10.00 Uhr der wichtige info-Index. Er reflektiert die Geschäftsaussichten und aktuelle Beurteilung von vielen Firmen.

Am frühen Nachmittag gibt es eine Rede von Bundesbankpräsident Nagel und dem FED-Präsidenten Jerome Powell.

Zum Handelende an der Wall Street stehen dann erneut die wöchentlichen CFTC-Daten im Fokus.

Alle Termine mit den Prognosen sind hier verankert:

Die genauen Erwartungen der anstehenden Termine sind hier aufgelistet und dem Wirtschaftskalender entnommen.

An weiteren Quartalszahlen ist vor allem FedEx hervorzuheben, die als größter Logistikkonzern der Welt auch maßgeblichen Einfluss auf die Deutsche Post haben. So wurden die Zahlen am Markt und er Nachbörse interpretiert:

Weitere Zahlen folgen in dieser Woche nicht mehr.

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

