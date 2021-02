Servus TV – So. 28.02.2021, 22:20 Uhr Roland Tichy bei “Links. Rechts. Mitte“ Thema: „Was bringt ein Impfpass? Wer bremst bei der Öffnung? ist die Pressefreiheit in Gefahr?“ „Corona: Ein europäischer Impfpass soll bis Sommer kommen. Bundeskanzler Kurz hat diesen – nach dem Vorbild des „Grünen Passes“ in Israel – gefordert und damit Freiheiten für geimpfte,

Der Beitrag Roland Tichy bei „Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher“ (Servus TV), 28.02.2021 erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.