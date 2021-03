PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in Chinas Wirtschaft hat sich wegen neuen Beschränkungen in der Corona-Pandemie, den Feiertagen zum Neujahrsfest und steigenden Rohstoffkosten eingetrübt. Im Februar sanken sowohl der staatliche Einkaufsmanagerindex als auch der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" auf den tiefsten Stand seit Mai vergangenen Jahres. Beide Indikatoren fielen zudem schwächer aus, als Experten es erwartet hatten.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie sank auf 50,6 Punkte und damit auf ein Neunmonatstief, wie das Nationale Statistikamt am Sonntag in Peking mitteilte. Im Januar hatte das Barometer bei 51,3 Punkten gelegen. Volkswirte hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, diesen aber mit 51 Punkten als nicht so schwer eingeschätzt.