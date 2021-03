DGAP-News Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun gibt definitive Machbarkeitsstudie für das Gold-Kupfer-Projekt Rovina Valley in Rumänien bekannt (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.03.2021, 07:53 | 125 | 0 | 0 01.03.2021, 07:53 | Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun gibt definitive Machbarkeitsstudie für das Gold-Kupfer-Projekt Rovina Valley in Rumänien bekannt ^

DGAP-News: Euro Sun Mining Inc. / Schlagwort(e): Studienergebnisse Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun gibt definitive Machbarkeitsstudie für das Gold-Kupfer-Projekt Rovina Valley in Rumänien bekannt

01.03.2021 / 07:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Euro Sun gibt definitive Machbarkeitsstudie für das Gold-Kupfer-Projekt Rovina Valley in Rumänien bekannt

- Durchschnittliche jährliche Goldäquivalentproduktion von 146.000 Unzen in den ersten 10 Jahren bei einem durchschnittlichen AISC von 790 USD/Goldäquivalentunze

- Anfängliche Gesamtinvestitionen von 399 Mio. USD

- Kapitalwert vor Steuern von 447 Mio. USD; IRR (Internal Rate of Return, interner Zinsfuß) von 21,3 % bei 1.550 USD/Unze Gold und 3,30 USD/Pfund Kupfer

TORONTO, 1. März 2021 - Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) ("Euro Sun" oder das "Unternehmen") gibt die positiven Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie ("DFS", Definitive Feasibility Study) für die Tagebaugruben Colnic und Rovina bekannt - die erste Phase der Entwicklung ihres Gold- und Kupferprojekts Rovina Valley (das "Projekt Rovina Valley") in Rumänien. Zusammen mit der DFS liefert das Unternehmen auch eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Rovina Valley, die die aktuellen Metallpreise und Betriebsparameter einschließt. Alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Euro Sun wendet für das Projekt Rovina Valley einen schrittweisen Entwicklungsansatz an. Das Projekt Rovina Valley besteht aus zwei im Tagebau abbaubaren Gold-Kupfer-Lagerstätten, Colnic und Rovina, und der im Untertagebau abbaubaren Gold-Kupfer-Lagerstätte Ciresata. Die DFS konzentriert sich auf die Förderung aus den beiden Tagebaubetriebe. Die Förderung aus der Untertagelagerstätte Ciresata wird voraussichtlich nach Fertigstellung der Gruben Colnic und Rovina schrittweise beginnen. Die wichtigsten Punkte

- Durchschnittliche jährliche Goldäquivalentproduktion von 146.000 Unzen im Jahr 1-10 umfasst 106.000 Unzen Gold und 19 Millionen Pfund Kupfer pro Jahr. - Durchschnittlicher AISC von 790 USD/Unze Goldäquivalent in den Jahren 1-10.

- Die anfänglichen Investitionen werden voraussichtlich 399 Millionen USD betragen (einschließlich 12,7 Millionen USD für den Abraumabtrag).

