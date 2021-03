BERNSTEIN RESEARCH belässt BASF SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 88 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Profitabilitätssteigerung werde die Papiere der Ludwigshafener weiter antreiben, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2021 / 00:00 / UTC