^ DGAP-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Umsatzentwicklung Einhell Germany AG: Ergebnis Geschäftsjahr 2020 / Bisheriger Geschäftsverlauf in 2021

Einhell Germany AG: Ergebnis Geschäftsjahr 2020 / Bisheriger Geschäftsverlauf in 2021

---------------------------------------------------------------------------

Ergebnis Geschäftsjahr 2020 / Bisheriger Geschäftsverlauf in 2021

Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt:



Der Einhell-Konzern konnte im Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz in Höhe von 724,7 Mio. EUR (Prognose: 720 - 725 Mio. EUR) gegenüber 605,7 Mio. EUR im Vorjahr erzielen.



Das Ergebnis vor Ertragsteuern beträgt nach vorläufigen Zahlen 57 Mio. EUR (i. Vj.: 32,5 Mio. EUR). Die prognostizierte Rendite vor Steuern in Höhe von 7,0% konnte somit nochmals übertroffen werden. Ausschlaggebend hierfür war ein unerwartet erfolgreicher Geschäftsverlauf in den Monaten November und Dezember 2020.



In den Monaten Januar und Februar des Geschäftsjahres 2021 verzeichnet Einhell bisher - trotz Geschäftsschließungen und Ausgangssperren in verschiedenen Ländern - eine sehr positive Umsatzentwicklung. Der Vorstand blickt sehr optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf in 2021.

Landau/Isar, 1. März 2021



Der Vorstand



---------------------------------------------------------------------------

01.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Einhell Germany AG

Wiesenweg 22

94405 Landau/Isar

Deutschland

Telefon: +49 (0)9951-942-166

Fax: +49 (0)9951-942-293

E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com

Internet: www.einhell.com

ISIN: DE0005654933, DE0005654909

WKN: 565493, 565490

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1171937



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1171937 01.03.2021 CET/CEST



°