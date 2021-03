Nanorepro erlebt in diesen Tagen erneut eine Sternstunde an der Börse. Seitdem das Corona-Virus grassiert, konnte die Aktie um über 2.700 Prozent zulegen. Sehnsüchtig erwarten die Anleger die Zulassung der Schnelltests.

TobiEE : „Ich bedenke noch immer, dass es sich hier nicht um einen dauerhaft anhaltenden Umsatz handeln wird. Sonst könnten wir eventuell über 100 Euro je Aktie sprechen, aber so sehe ich sie realistisch irgendwo bei 30 bis 40 Euro. Mit starken Partnern, die es zu geben scheint, sollte das 1 bis 1,5 Jahre anhalten. Und diese Umsätze, bei diesen Margen, werden nicht nur die Umsatzzweige Nahrungsergänzungsmittel eröffnen. Da werden sicherlich Joint Ventures kreiert, die für andere Produkte empfänglich sind. Und ich habe es schon mal gesagt: Das Nanorepro Krise kann, haben sie hiermit gezeigt. Und wer Krise kann, der schafft auch andere unerwartete Überraschungen.“

Zwei der im Portfolio des Schnelldiagnostik-Herstellers befindlichen COVID-19-Antigen-Schnelltests hat das Paul-Ehrlich-Institut bereits durchgewunken. Nun wartet das in Marburg an der Lahn ansässige Unternehmen noch auf die Rückmeldung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Fachmann1988: „Ich sehe überragendes Potenzial. Man kann nur hoffen, dass sie es schaffen, ihre Gelder durch die Covid-Sonderkonjunktur sinnvoll in weitere Geschäftsbereiche zu investieren und den Spuck-Test schnell auf den Markt zu bringen. Geht mir die langsame Bürokratie hier in Deutschland und der EU auf den Nerv! Wir würden vermutlich andere Entwicklungen sonst sehen.“

Berliner72: „Ach verflixt, ich wollte noch aufstocken, aber auf einen Dip kann ich wohl erstmal vergeblich warten. Das Ding rennt. … Reitet die Welle, solange sie rollt. Corona-Schnelltests scheinen die Goldnuggets 2021 zu sein. Thema Nachhaltigkeit liegt am Anlagehorizont eines jeden Einzelnen.“

Franz79: „Bei vielen Tech-Werten sagt man: Die Firma muss nach und nach in die Bewertung hineinwachsen. Hier sehe ich es eigentlich andersrum. Hier gucke ich die kommenden Wochen in Ruhe zu!“

Davon können Biotechs nur Träumen

Alokin: „Ich habe bei steigenden Kursen immer verkauft. Im Moment habe ich noch genug Aktien, mit denen ich bequem abwarten kann. Ich bewundere Menschen, die die Nerven haben ihr Depot überquellen zu lassen. Aber ich werde nervös. Liegt vielleicht am Alter und den vielen Crashs, die ich die vergangenen 35 Jahre erlebt habe. Wer Jung ist, kann jede Krise aussitzen, wenn sie wieder mal anklopft. Im Moment freue ich mich nur. … Viele Biotechs würden sich so einen Umsatz wünschen und wir sind von Anfang an dabei!! Ohne Risiko.“

Brokerbasti: „Bei so einem starken Anstieg ist die Versuchung groß zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen. Hier werde ich mindestens 50 Prozent dauerhaft halten. Die Faktenlage ist mittelfristig einfach zu gut. Wie es langfristig aussieht? Das werden wir noch sehen.“

questionmark: „Ich bin jetzt mit der Hälfte raus – Gewinne sichern. Mein Problem ist gerade: Ich denke nicht, dass nachhaltig über viele Jahre Geld mit den Tests verdient werden kann. Entweder man bekommt Covid-19 unter Kontrolle und durch Impfungen und Auffrischungen werden die Tests überflüssig, oder Tests werden länger und in großen Mengen benötigt. Dann werden die Margen in den Keller gehen, weil immer mehr Anbieter hinzukommen. Wie bewertet man also eine Firma, die vielleicht im Jahr 2021 einen Riesengewinn macht, im Jahr 2022 noch die Hälfte davon und dann ab 2023 kaum noch Gewinne?“

Ein anderer Marburger ist Nanorepro bereits einen Schritt voraus. Siemens Healthineers‘ Clinitest Rapid Covid-19 Antigen Self-Test, der mit einer Abstrichprobe aus dem Nasenraum durchgeführt wird, bekam die befristete Sonderzulassung durch das BfArM vor wenigen Wochen. Kommende Woche werden weitere Genehmigungen erwartet, wie die Gießener Allgemeine berichtet. Möglicherweise auch die Selbst-Tests für Laien von Nanorepro.

