BERNSTEIN RESEARCH belässt HENKEL VORZUEGE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne rechnet in einer ersten Reaktion am Donnerstag mit leicht sinkenden Markterwartungen nach dem Ausblick der Düsseldorfer./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2021 / 07:10 / UTC