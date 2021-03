Deutsches Start-up Staffbase fusioniert mit kanadischem Unternehmen Bananatag zum größten Anbieter von Software für die interne Kommunikation

Chemnitz, Deutschland Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - -- Weltweit größtes

Unternehmen für interne Kommunikationslösungen entsteht durch Zusammenschluss

von Staffbase & Bananatag



-- 1.000 Großkunden, 450 Mitarbeiter*innen, 11 Standorte weltweit





-- Zukünftige Komplettlösung für Mitarbeiterkommunikation von Unternehmen läuftunter der Marke StaffbaseDas weltweit operierende Start-up Staffbase mit Hauptsitz in Chemnitz und daskanadische Unternehmen Bananatag geben ihre Fusion bekannt. Gemeinsam bieten sieUnternehmen in Zukunft die führende Lösung für die interne Kommunikation auseiner Hand. Unter der Marke Staffbase bündeln die Anbieter ihre Expertise fürKommunikationskanäle wie zum Beispiel Intranets, Mitarbeiter-Apps oderE-Mail-Lösungen und bauen damit ihre Vorreiterschaft aus.Prämierte Startups bündeln KräfteStaffbase wurde 2014 in Chemnitz gegründet und hat sich zu einem weltweitführenden Anbieter für Mitarbeiter-Apps und moderne Intranets zur Verbesserungder Mitarbeiterkommunikation entwickelt. Die Produkte werden von mehr als 2Millionen Menschen genutzt und regelmäßig mit Awards ausgezeichnet. Zu den über400 Kunden weltweit zählen unter anderem Deutsche Post DHL, T-Systems,Viessmann, Adidas , Paulaner, MAN Truck & Bus SE sowie Audi.Seit der Gründung im Jahr 2011 begleitet Bananatag über 600 Kunden (z. B. IKEA,Samsung) beim Aufbau moderner Kommunikationsplattformen. In den letzten zweiJahren wurde das Start-up mehrfach für sein innovatives Produkt und schnellesWachstum ausgezeichnet, u.a. schaffte es Bananatag auf die Liste der DeloitteNorth American Fast 500.Weltweit erste Komplettlösung für interne KommunikationDurch den Zusammenschluss der beiden Anbieter wächst der Kundenstamm aufweltweit über 1000 Kunden, die in Zukunft von der ersten Komplettlösung fürinterne Kommunikation profitieren können. Die etablierte Plattform fürMitarbeiter-App und Intranet wird um eine native Lösung für E-Mail-Kommunikationsowie tiefergehende Integrationen mit den Kollaborationstools Slack und Microsoft 365, inklusive Microsoft Teams und SharePoint, erweitert.Die neue Staffbase-Plattform ermöglicht Unternehmen eine zeitnahe undwirkungsvolle Kommunikation mit allen ihren Mitarbeiter*innen: von derErstellung der Botschaften im Unternehmensdesign über die schnelle undzuverlässige Veröffentlichung der Nachrichten bis hin zur Wirkungsmessung vonKommunikationsmaßnahmen. Insbesondere während der COVID-19-Pandemie hat sicherneut deutlich gezeigt, dass der internen Kommunikation eine Schlüsselrollezufällt, um das Überleben von Unternehmen zu sichern.Entscheidende Innovation für die Kommunikationsbranche