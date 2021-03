Sweet Earth: Sweet Earth unterzeichnet wichtige Absichtserklärung mit deutschen Online-Portal, wird ein Joint Venture gründen und mit dem Verkauf in Europa beginnen

Sweet Earth unterzeichnet wichtige Absichtserklärung mit deutschen Online-Portal, wird ein Joint Venture gründen und mit dem Verkauf in Europa beginnen VANCOUVER, British Columbia. 5. März 2021 - Sweet Earth Holdings Corp. ( CSE: SE ) ( FSE: 1KZ1 ) ( OTCQB: SEHCF ) (" Sweet Earth ", das " Unternehmen ") gibt bekannt, dass es eine Absichtserklärung (" LO I", Letter of Intent) mit einem Investmentkonsortium (den " EU-Investoren ") unterzeichnet hat, das Geschäfte in Spanien und Deutschland tätigt. Die EU-Investoren sind mit spanischen Agrarprodukten für den EU-Markt, deutschen Marken und globaler Beratung assoziert.

Gemäß der Vereinbarung werden Sweet Earth und die EU-Investoren (die "Partner") ein Joint Venture (das "Joint Venture") gründen, um die Produkte des Unternehmens online und über Einzelhandelsgeschäfte zu verkaufen. Die Arbeiten an einem deutschen Online-Shopping-Portal haben bereits begonnen. Darüber hinaus werden die EU-Investoren Sweet Earth-Produkte zusammen mit anderen CBD-Produkten auf ihrem Einkaufsportal verkaufen.

Laut dem European Business Review1 wird die globale CBD-Branche in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich auf 23,6 Milliarden Dollar anwachsen, während der europäische CBD-Markt voraussichtlich um 400 Prozent wachsen wird. Es gibt jedoch auch deutliche Unterschiede zwischen in der EU und in Nordamerika zulässigen Produkten.

Um einen reibungslosen Import nach Deutschland zu erleichtern, wird das Unternehmen die Sweet Earth-Hanfprodukte in den USA in großen Mengen herstellen. Nach dem Import in die EU werden die Partner die Hanfprodukte in ihr Werk in Hamburg bringen, wo die Produkte mit in der EU zugelassenem CBD gemischt, verpackt und online sowie über den Einzelhandel unter der Marke Sweet Earth CBD verkauft werden. Die Partner werden darauf hinarbeiten, die Akzeptanz von in der EU ausgestellten Kreditkarten für Online-Einkäufe zu erreichen und Websites in mehreren Sprachen und Gerichtsbarkeiten innerhalb der Europäischen Gemeinschaft zu entwickeln.