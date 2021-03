--------------------------------------------------------------------------------

Directors' Dealings-Announcement pursuant to artikle 19 MAR transmitted by

euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is

responsible for the content of this announcement.

--------------------------------------------------------------------------------





personal data:





responsible party:



name: Dr. Wolfgang Leitner (natural person)



--------------------------------------------------------------------------------



reason:reason: responsible party is a person with managerial responsibilitiesfunction: Chief executive officer--------------------------------------------------------------------------------issuer information:name: Andritz AGLegal Entity Identifier (LEI): 549300VZKC61IR5U8G96--------------------------------------------------------------------------------information about deal:ISIN: AT0000730007description of the financial instrument: Exercise of call options with cashsettlementtype: Exercise of call options with cash settlementdate: 03.03.2021; UTC+01:00market: Not via a trading placecurrency: Europrice volume13,1573 214.00312,1059 158.88812,0665 308.13612,2371 220.53612,6553 80.81212,7946 74.34612,6403 24.98713,3739 10.41713,3341 154.02313,4099 114.50613,4404 120.86613,4402 65.59414,4448 50.50315,2717 20.34815,1090 64.10215,1493 67.50113,3228 30.41613,3386 11.86913,1031 100.46312,8974 119.85112,7929 85.50712,8645 17.32713,2744 15.20613,0954 92.451total volume: 2,222,658total price: 28,866,839average price: 12.9875--------------------------------------------------------------------------------explanation: Description of the financial instrument: Exercise of call optionswith cash settlement and whose underlying are shares of ANDRITZ AG. Averageoption premium: 13,3057 euros (see past Directors' Dealings notifications).Note: in the context of this transaction, physical shares of ANDRITZ AG haveneither been purchased nor sold)Further inquiry note:Michael BuchbauerHead of Group FinanceTel.: +43 316 6902 2979Fax: +43 316 6902 465mailto:michael.buchbauer@andritz.comend of announcement euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------issuer: Andritz AGStattegger Straße 18A-8045 Grazphone: +43 (0)316 6902-0FAX: +43 (0)316 6902-415mail: welcome@andritz.comWWW: www.andritz.comISIN: AT0000730007indexes: ATX , WBIstockmarkets: Wienlanguage: EnglishAdditional content: http://presseportal.de/pm/54966/4856625OTS: Andritz AGISIN: AT0000730007