Du willst Dividendeninvestor werden? Diese Dinge solltest du unbedingt vorher beachten!

Kennst du den Dividendenabschlag?

Vielen Neueinsteigern kommt im ersten Moment ein genialer Gedanke in den Sinn. Wie wäre es, eine Aktie kurz vor der Zahlung der Dividende zu kaufen, dann die Ausschüttung zu vereinnahmen und die Papiere dann schnell wieder abzustoßen? Hier steckt ganz einfach der Gedanke dahinter, völlig risikolos die Dividende zu vereinnahmen. Doch aufgrund des sogenannten Dividendenabschlags ist dies nicht möglich.

Aber was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Die Dividende wird ja in der Regel aus dem Gewinn eines Unternehmens gezahlt. Man kann also sagen, dass ein Teil des Firmenvermögens an die Aktionäre verteilt wird. Allerdings verringert sich der Firmenwert am Tag der Ausschüttung genau um den ausgeschütteten Betrag. Für die Aktie des betreffenden Konzerns hat dies folgende Konsequenz: Nämlich, dass an diesem Tag (dem Ex-Dividendendatum) ein Abschlag vom Kurs genau in Höhe der Dividendenzahlung vorgenommen wird.

Die entsprechenden Aktien werden nun also „ex Dividende“ gehandelt. Für den Anleger ist es folglich erst einmal ein Nullsummenspiel. Denn durch diesen Vorgang hat sich ja der Kurs der Aktie genau um den Betrag reduziert, der dem Investor gerade als Dividende gutgeschrieben wurde.

Es gibt keine Garantie für eine Dividende

Gerade im Zuge der Corona-Pandemie konnte man eine Tatsache im letzten Jahr deutlich erkennen: Es ist nämlich durchaus so, dass die Zahlung einer Dividende von keiner Aktiengesellschaft garantiert wird. Schwierigkeiten können hier beispielsweise immer dann auftauchen, wenn weniger Gewinn erwirtschaftet werden kann oder eine Firma generell einmal in unruhigeres Fahrwasser gerät. In solchen Fällen kann es dann durchaus einmal passieren, dass die Dividende abgesenkt oder eventuell sogar ganz gestrichen wird.