Die neue Protect Impfstoffe 21-22-Anleihe verfügt über einen Sicherheitspuffer von 40 Prozent.

Naturgemäß steht das Thema „Impfstoff gegen das Virus“ derzeit im Fokus der Menschen. Nachdem Pfizer und Moderna bereits seit einigen Monaten geeignete Impfstoffe zur Verfügung stellen, steht die Verbreitung des Johnson & Johnson-Impfstoffes unmittelbar bevor. Für Anleger, die ein Investment in die im allgemeinen Interesse stehenden Pharma- und Biotech-Aktien in Erwägung ziehen und die das zweifellos vorhandene Kursrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchten, könnte eine Investition in die aktuell von der Erste Group zur Zeichnung angebotene Protect Impfstoffe-Anleihe interessant sein.

12,50% Zinsen und 40% Sicherheitspuffer

Die am 30.3.21 an der NYSE und an der NASDAQ (Moderna) ermittelten Schlusskurse der drei Aktien werden als Ausübungspreise für die Protect Impfstoffe 21-22-Anleihe fixiert. Bei 60 Prozent der Ausübungspreise werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (30.3.21 bis 24.3.22) aktivierten Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und wo die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am 31.3.22 einen Zinskupon in Höhe von 12,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Wenn alle drei Aktien während des gesamten Beobachtungszeitraumes auf täglicher Schlusskursbasis oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 31.3.22 mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Auch dann, wenn alle drei Aktienkurse nach der Barriereberührung einer Aktie am Bewertungstag, dem 24.3.22, wieder oberhalb der Ausübungspreise notieren, wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien nach der Barriereberührung im Vergleich zum Ausübungspreis im Minus, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Erste Group-12,50% Multi Impfstoffe-Anleihe 21-22, fällig am 31.3.22, ISIN: AT0000A2QAQ8, kann derzeit ab einem Mindestanlagevolumen von 3.000 Euro mit 100 Prozent plus 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Protect Impfstoffe-Anleihe wird in einem Jahr einen Bruttoertrag von 12,50 Prozent abwerfen, wenn keine der drei Aktien während des gesamten Bobachtungszeitraumes 40 Prozent ihres am 30.3.21 festgestellten Schlusskurses verliert.