Ölpreise steigen zeitweise stark - WTI auf höchstem Stand seit 2018

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben zum Wochenstart mit zeitweise deutlichen Aufschlägen auf einen Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen reagiert. Während der Preis für Nordseeöl der Marke Brent am Montag erstmals seit Anfang 2020 über 70 US-Dollar stieg, kostete amerikanisches Erdöl so viel wie zuletzt im Oktober 2018. Bis zum Mittag kehrte am Markt jedoch Beruhigung ein, die Ölpreise fielen wieder zurück.

Ein Barrel (159 Liter) Brent kostete am Mittag 69,44 Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 11 Cent auf 66,20 Dollar. Am Morgen war der Brent-Preis bis auf 71,38 Dollar gestiegen, ein Fass WTI kostete bis zu 67,98 Dollar.