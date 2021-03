West Mining Corp. beauftragt Precision GeoSurveys mit geophysikalischen Luftvermessungen über seinem Gold- und Kupferprojekt Kena

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Vancouver, B.C. – 8. März 2021– West Mining Corp. („West“ oder das „Unternehmen“) (CSE: WEST) (OTC: WESMF) (FRA: 1HL) freut sich bekanntzugeben, dass es das in Vancouver, BC, ansässige Unternehmen Precision GeoSurveys Inc. („Precision“) mit der Durchführung einer hochauflösenden geophysikalischen Luftvermessung über seinem Gold- und Kupferprojekt Kena im südöstlichen British Columbia beauftragt hat. Die Untersuchung erstreckt sich über etwa 300 Kilometer Fluglinie, wobei mit Precisions eigenem, an einem Hubschrauber installierten magnetischen Dreisensoren-Gradient-System Vermessungen in Abständen von 100 Metern zur Kartierung von wichtigen Explorationsdaten wie Struktur, Alterierung und Lithologie vorgenommen werden.

Detaillierte magnetische Daten der Regierung von British Columbia und magnetische Daten aus von früheren Betreibern durchgeführten historischen magnetischen Luft- und Bodenuntersuchungen im nördlichen Teil der Konzession Kena weisen auf die Verbindung von Goldmineralisierung mit magnetischen Strukturen hin. Die derzeitige Luftvermessung wird im Rahmen der Due Diligence in den südlichen Teil der historischen Untersuchung übergreifen und sich über zusätzliche acht Kilometer nach Süden erstrecken. Ziel der Untersuchung ist es, südlich des früheren Untersuchungsgebiets verlaufende magnetische Strukturen zu identifizieren und lokalisieren.

„Wir freuen uns, dass Precision im Rahmen der Weiterentwicklung des Projekts für uns Untersuchungsarbeiten in der südlichen Kena-Zone durchführt und West äußerst wichtige Daten vermittelt. Die erstklassige Arbeit und die sorgfältigen Berichte, die Precision liefert, verhelfen dem Unternehmen zu Zielgenauigkeit und effizienterer Probenahme, und damit zur Maximierung der Feldarbeit und Kosteneinsparung“, bemerkte Nicholas Houghton, CEO der West Mining Corporation.

Über Precision GeoSurveys Inc

Das in Langley, BC, ansässige Unternehmen Precision verfügt über die Expertise und das Personal zur Planung und Durchführung erfolgreicher Geoexplorationsprogramme. Precision hat seit 2007 weltweit mehr als 500 auf innovativen geophysikalischen Technologien basierte Luftvermessungen durchgeführt.