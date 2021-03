Echosens, ein Hochtechnologieunternehmen und Anbieter der FibroScan-Produktfamilie, gibt bekannt, dass es für die auf CBS News ausgestrahlte Serie „Global Thought Leaders“ ausgewählt wurde. Ein kurzes Video hebt die bahnbrechende Arbeit des Unternehmens bei der Entwicklung wichtiger medizinischer Hilfsmittel hervor, darunter FibroScan, eine nicht-invasive Lösung zur Messung der Elastizität und des Fettgehalts der Leber am Point of Care.

„Wir freuen uns, von CBS News ausgewählt worden zu sein und sind stolz auf das Video, das an unserem internationalen Hauptsitz in Paris entstanden ist. Dieses Video fängt das Wesen von Echosens ein und beinhaltet Interviews mit einigen unserer Top-Führungskräfte sowie mit einer Ärztin, die eine FibroScan-Untersuchung bei ihrem Patienten durchführt“, so Dominique Legros, Group CEO von Echosens. „Zuverlässig, genau und erschwinglich – FibroScan wurde entwickelt, um einer wachsenden Epidemie von Lebererkrankungen entgegenzuwirken. Die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD) betrifft ca. 25 % der Weltbevölkerung, und bis zu 6 % sind von nichtalkoholischer Steatohepatitis (NASH) betroffen, wobei ein Anstieg um 63 % bis 2030 erwartet wird.“