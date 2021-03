PerkinElmer nimmt HPLC-Säulen in sein Portfolio an Verbrauchsmaterialien auf Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 09.03.2021, 00:10 | 53 | 0 | 0 09.03.2021, 00:10 | PerkinElmer, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen, das sich der Innovation für eine gesündere Welt verschrieben hat, gab heute bekannt, dass es durch die Übernahme von ES Industries, mit Sitz in West Berlin, New Jersey in den USA, sein Portfolio an LC-Verbrauchsmaterialien um hochmoderne Säulen und Chemien erweitert hat. ES Industries ist für seine innovativen und hocheffizienten Chemien für HPLC- und superkritische SFC-Säulen (Flüssigchromatographiesäulen) bekannt. Das Team verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Lieferung von Säulen mit überlegener Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Reproduzierbarkeit, die routinemäßig für Methodenentwicklungsprozesse, LC/MS-Analysen, Qualitätskontrollen und präparative Aufreinigung eingesetzt werden. Aufbauend auf den kürzlich bekannt gegebenen Lösungen LC 300TM HPLC/UHPLC und SimplicityChromTM CDS von PerkinElmer und seinen erstklassigen Reagenzien sowie den OneSource-Labordienstleistungen, bietet die Aufnahme dieser Säulentechnologien in das Portfolio den Kunden, z. B. aus den Bereichen Pharmazie/Biopharmazie, Chemie, Lebensmittelsicherheit und Umwelt, den Komfort eines Anbieters aus einer Hand für ihren gesamten LC-Workflow sowie bessere und schnellere Analysen. Suneet Chadha, VP und GM of Applied Markets bei PerkinElmer, kommentiert die neue Ergänzung des LC-Angebots von PerkinElmer wie folgt: „Wir wissen, dass Labore ihre LC-Analysen rationalisieren und vereinfachen und die Produktivität maximieren wollen, während sie gleichzeitig ständig steigende Qualitätsanforderungen und strenger werdende Regularien erfüllen müssen. Durch die Erweiterung unseres Portfolios um die HPLC-Säulentechnologie nebst Fachwissen und Fertigungskapazitäten können wir nun schneller Innovationen entwickeln und komplette End-to-End-Workflow-Lösungen anbieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, dass diese Angebote die Zeit von der Probe bis zum Ergebnis für unsere Kunden verkürzen und zu einer verbesserten Laborleistung beitragen werden.“ Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.perkinelmer.com/category/liquid-chromatography-hplc-uhplc- ...;

https://esind.com/ Über PerkinElmer PerkinElmer versetzt Wissenschaftler, Forscher und Mediziner in die Lage, ihre wichtigsten Herausforderungen in Wissenschaft und Gesundheitswesen zu meistern. Mit unserem Schwerpunkt auf Innovationen für eine gesündere Welt bieten wir einzigartige Lösungen für die Bereiche Diagnostik, Biowissenschaften, Lebensmittel und Anwendungsmärkte. Wir arbeiten strategisch mit Kunden zusammen, um zeitnah präzisere Einblicke zu ermöglichen, die auf fundierten Marktkenntnissen und technischem Fachwissen aufbauen. Unser engagiertes Team von rund 14.000 Mitarbeitern weltweit arbeitet mit Leidenschaft daran, Kunden dabei zu unterstützen, die Gesundheit von Familien zu stärken sowie die Lebensqualität zu erhöhen und das Wohlbefinden und die Langlebigkeit der Menschen weltweit zu erhalten. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 3,8 Milliarden US-Dollar, bedient Kunden in 190 Ländern und ist im Aktienindex S&P 500 gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer 1-877-PKI-NYSE oder auf der Website des Unternehmens www.perkinelmer.com. Seite 2 ► Seite 1 von 3



