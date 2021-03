^ DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Expansion First Graphene Limited: Absichtserklärung mit Gerdau S.A. zur Öffnung amerikanischer Märkte für PureGRAPH(R)

First Graphene Ltd (ASX: "FGR" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Gerdau S.A. ("Gerdau") eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, "MoU") unterzeichnet hat, damit Gerdau in einvernehmlich vereinbarten Wirtschaftszweigen und Geschäftsbereichen FGRs Graphenprodukte verkaufen und Anwendungen mit diesen Produkten entwickeln kann.



Die wichtigsten Punkte



- Gerdau S.A. wird exklusiver Vertriebshändler für FGRs Produktpalette in definierten Gebieten und Endanwendungen in Nord-, Mittel- und Südamerika.

- Zu den Vertriebsgebieten gehören Brasilien, Südamerika und möglicherweise die USA.



- Die an der NYSE notierte Gerdau (NYSE: GGB) ist Brasiliens größter Stahlproduzent und einer der führenden Produzenten von Langstahl in Nord- und Südamerika und von Spezialstahl weltweit.



Die Absichtserklärung ist zunächst unverbindlich und ermöglicht es den beiden Unternehmen, Bedingungen für eine verbindliche Vereinbarung auszuhandeln, die folgendes festlegen wird.



i. ein erstes kommerzielles Abkommen für Vertrieb und Zusammenarbeit und

ii. Bedingungen für eine potenzielle Investition und Aktienübernahme von Gerdau an First Graphene, wenn der brasilianische Konzern vorher festgelegte Absatz- und Investitionsziele erreicht.



Das kommerzielle Abkommen wird eine Exklusivität für Gerdau beinhalten, in einvernehmlich vereinbarten Wirtschaftssektoren und Geschäftsbereichen FGRs Graphenprodukte zu verkaufen und Anwendungen mit diesen Produkten zu entwickeln.



Die zu definierende Exklusivität bezieht sich auf die Geografie, den Markt und die Endanwendung oder Nutzung, definiert als Gebiete für den Verkauf in Nord-, Mittel- und Südamerika.



Die beiden Unternehmen werden zusammenarbeiten, um Graphenmaterialien und Graphenanwendungen auf den Märkten in Nord-, Mittel- und Südamerika einzuführen. FGR wird Gerdau mit ihrer umfassenden Expertise und Technologie zur Graphendispersion in verschiedenen Grundsubstanzen und Materialien unterstützen. Im Gegenzug wird Gerdau in den Regionen, für die sie den Vertrieb erhalten, in Endanwendungen investieren und diese entwickeln.