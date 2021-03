Die Aktienmärkte starten heute eine Gegenbewegung gegen den zuletzt vorherrschenden Trend (raus aus Tech, rein in Value) - Auslöser sind die heute fallenden Renditen. Das hebt vor allem den Nasdaq deutlich nach oben. Hab

Die Aktienmärkte starten heute eine Gegenbewegung gegen den zuletzt vorherrschenden Trend (raus aus Tech, rein in Value) - Auslöser sind die heute fallenden Renditen. Das hebt vor allem den Nasdaq deutlich nach oben. Haben wir jetzt also einen Trendwechsel der Aktienmärkte gesehen, sprich das Ende der Rotation aus Tech in Value? Möglich - aber dennoch spricht vieles dafür, dass die Renditen wieder steigen werden nach dem heutigen Short-Squeeze bei Hedgefonds, die massiv US-Staatsanleihen geshortet hatten. Wenn die US-Wirtschaft nämlich wirklich so stark wächst wie derzeit vom Mainstream erwartet (+6%), dann kann die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe nicht unter 2% bleiben. Und so haben wir aktuell das größte Gap zwischen US-BIP und US-Renditen seit dem Jahr 1966..

