XPRIZE und Cognizant geben die Hauptpreisgewinner der Pandemic Response Challenge zur weltweiten Wiederbelebung der Wirtschaft bekannt

XPRIZE, der weltweite Marktführer bei der Planung und Durchführung von Wettbewerben zur Lösung der großen Aufgaben der Menschheit, hat heute in Zusammenarbeit mit Cognizant (Nasdaq: CTSH), einem der weltweit führenden Unternehmen für technische Dienstleistungen und Professional Services, die Gewinner des auf 500.000 USD dotierten Hauptpreises der Pandemic Response Challenge bekanntgegeben. Der viermonatige globale Wettbewerb dient dazu, aus den vorliegenden Daten mithilfe künstlicher Intelligenz Erkenntnisse und Anleitungen zu gewinnen, die nun, da Impfstoffe immer häufiger verfügbar sind, politischen Entscheidungsträgern, Gesundheitsbehörden und Führungskräften aus der Wirtschaft bei der Implementierung von Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit helfen können, um die lokale Wirtschaft offenzuhalten und zugleich die Gefahr von Virusausbrüchen zu minimieren. Die Entscheidungsträger sollen ermutigt werden, die aus dem Wettbewerb hervorgehenden Ergebnisse, Methoden und Technologien als Referenz für Ansätze zur Minimierung potenzieller Ausbrüche zu nutzen, jetzt und für die Zukunft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210309006073/de/

Der erste Platz geht an das Team VALENCIA IA4COVID19 (Valencia, Spanien), das von Dr. Nuria Oliver, Kommissarin des Präsidiums der Generalitat Valenciana, und J. Alberto Conejero, Direktor der Abteilung für Angewandte Mathematik an der Universitat Politècnica de València, koordiniert wurde. Auf dem zweiten Platz liegt JSI vs COVID (Ljubljana, Slowenien), koordiniert von Mitja Lustrek, Leiter der Ambient Intelligence Group am Jozef Stefan Institute, dessen Teammitglieder zuvor am Qualcomm Tricorder XPRIZE teilgenommen hatten. Diese beiden Spitzenteams wurden unter 48 Finalisten aus 17 Ländern ausgewählt. Beide Teams teilen sich zu gleichen Teilen das Gesamtpreisgeld von 500.000 USD, jedoch hat die Jury entschieden, das Team VALENCIA IA4COVID19 aufgrund der vorbildlichen Gestaltung seiner Einreichungen auf den ersten Platz zu setzen. Insgesamt nahmen zunächst über 100 Teams aus der ganzen Welt an dem Wettbewerb teil.