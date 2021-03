DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies gibt bekannt, dass die ersten zwei Monate des Jahres 2021 die Rechnungsstellung des gesamten Geschäftsjahres 2020 übersteigen



15.03.2021 / 08:22

Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (15. März 2021) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) meldet eine rasche Beschleunigung der Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2021. Das Unternehmen hat seit dem 1. Januar 2021 258.000 USD in Rechnung gestellt. Damit wurde bereits ein um 18 % höherer Betrag in Rechnung gestellt als der gesamte Umsatz des Unternehmens im Geschäftsjahr 2020. Bei den aktuellen Wechselkursen bedeutet dies einen verbuchten Umsatz von 330.000 CDN(1).