Neptune Digital Assets verzeichnet Rekordeinnahmen von 6 Mio. $ im 2. Quartal 2021

„Wir sind mit unserem Rekordquartal sehr zufrieden. Wir stärken weiterhin unsere Basis in den Bereichen dezentrales Finanzwesen („DeFi“) sowie Staking- und Blockchain-Technologien, was sich als solide Wachstumsstrategie erweist. Da unser Bitcoin-Mining-Betrieb in wenigen Wochen startet, rechnen wir mit einer beträchtlichen Einkommenssteigerung und einer Fortsetzung unserer Aktivumsbasis auf diesem Weg“, sagte Cale Moodie, CEO von Neptune.

Im Folgenden sind eine Reihe von finanziellen Höhepunkten für die drei Monate zum 28. Februar 2021 aufgeführt:

- Das Unternehmen hat für die drei Monate zum 28. Februar 2021 positive Nettoeinnahmen von insgesamt 6,07 Millionen Dollar verzeichnet.

- Neptune hat zwischen 30. November 2020 und 28. Februar 2021 ein Wachstum der gesamten Aktiva von 200 Prozent verzeichnet.

- Die größten Beteiligungen des Unternehmens an digitalen Aktiva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung sind 82 BTC, 139.150 ATOM, 1,44 Millionen FTM, 210 ETH und 2.030 DASH. Das Unternehmen hält auch Positionen in BCH, Litecoin, Stellar, NEO, OMG, QTUM sowie die Investition in den Protocol Fund.

- Die Investition von Neptune in den Protocol Fund in Höhe von 250.000 US-Dollar wird zum 28. Februar 2021 mit 1,8 Millionen US-Dollar bewertet.

- Der Wert der Investition von Neptune in Fantom (FTM) ist um über 1.000 Prozent gestiegen.

- Die DeFi- und Proof of Stake-Einnahmen haben sich gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres verdoppelt und zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung sind die DeFi- und Staking-Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 500 Prozent gestiegen.