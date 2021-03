---------------------------------------------------------------------------

Zug, 17. März 2021 - Die V-ZUG Gruppe wuchs im Jahr 2020 um 4.7% (währungsbereinigt um 5.2%). Der Nettoerlös betrug 2020 CHF 569.4 Mio. (im Vorjahr CHF 543.6 Mio.). Der Betriebsgewinn (EBIT) war mit CHF 49.2 Mio. deutlich höher als im Vorjahr (CHF 29.6 Mio. - bereinigt um Sondereffekte im Zusammenhang mit einer Rückstellung für Bodensanierung: CHF 32.7 Mio.). V-ZUG konnte dieses erfreuliche Ergebnis in einem anspruchsvollen, von der Covid-19-Pandemie geprägten Umfeld mit einerseits tieferen Ausgaben für Kundenanlässe und Messen, andererseits grösseren operativen Herausforderungen, und vor dem Hintergrund der weiterhin tiefgreifenden Transformationsprojekten, erreichen. V-ZUG verteidigt ihre führende Position in der Schweiz und wächst auch kräftig in den internationalen Märkten. Seit 2020 produziert V-ZUG an allen Standorten CO2-neutral.

Die V-ZUG Gruppe erzielte 2020 einen Geldfluss aus Geschäftstätigkeit von CHF 99.4 Mio. (Vorjahr CHF 37.7 Mio.) und einen Free Cash Flow (nach Investitionstätigkeit) von CHF 42.0 Mio. (Vorjahr CHF -31.2 Mio.). Die Eigenkapitalquote betrug per 31. Dezember 2020 70.9%.



Der Start ins Geschäftsjahr 2021 ist der V-ZUG Gruppe geglückt. Im ersten Halbjahr ist von einer deutlich über dem Vorjahr liegenden Entwicklung auszugehen. Aufgrund der für das zweite Halbjahr bestehenden Unsicherheiten - insbesondere in Bezug auf den weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie, die steigenden Rohmaterialpreise und die volatilen Fremdwährungskurse - sieht die V-ZUG Gruppe von einem weiteren Ausblick ab.



Die V-ZUG Gruppe hat im letzten Sommer nach langjähriger Zugehörigkeit zur Metall Zug Gruppe den Weg in die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit angetreten. Am 25. Juni 2020 wurden die Aktien der V-ZUG Holding AG zum ersten Mal an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die Metall Zug AG hält weiterhin rund 30 % der Aktien der V-ZUG Holding AG als strategische Beteiligung. Die Aktie eröffnete zum Kurs von CHF 72.00 und schloss per Ende Geschäftsjahr 2020 mit einem Schlusskurs von CHF 88.30 deutlich über dem Eröffnungspreis. Der Börsengang erfolgte aus Sicht des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung reibungslos.