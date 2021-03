Nach einer Neuentdeckung nutzt Sitka Gold seinen Wissensvorsprung und sichert sich weiteres Land in Nevada.

Das Management glaubt, dass die zusätzlichen Claims die potenzielle Mineralisierung östlich und südöstlich der jüngsten Entdeckungsbohrung (Bohrloch AG21-03; (wir bericheten) vollständig abdecken. Damit hat sich Sitka für den Fall, dass die ausstehenden Analysen gute Ergebnisse liefern und die Hypothese einer Lagerstätte im Carlin-Stil bestätigen, eine herausragende Ausgangposition geschaffen. Keiner kann dann einfach billig in der Nachbarschaft Land sichern. Die Chancen auf eine hohe Bewertung bei einer späteren Übernahme – wenn diese je kommen sollte - wären umso besser, denn große Gesellschaften lieben große Assets.

Bei Sitka Gold Corp. ( CSE: SIG, FRA: 1RF ) lässt sich derzeit exemplarisch beobachten, wie ein kleiner Junior im Vorgarten der großen Bergbaugesellschaften wildert und seinen Informationsvorsprung in Landgewinn ummünzt. Sitka hat soeben sein Landpaket auf dem Alpha Gold-Projekt am südwestlichen Ausläufer des berühmten Cortez-Trend auf eine Gesamtfläche von 753 Hektar vergrößert.

Zur Erinnerung: Die Entdeckungsbohrung AG21-03 durchteufte in einer Tiefe von nur 73 Metern einen mehr als 60 Meter mächtigen Kalksteinhorizont mit der für den Cortez-Trend typischen chemischen Umformungen durch heiße Fluide. An der Stelle, an der Sitka erfolgreich war, heißt diese begehrte Kalkformation Webb/Devils Gate-Kontakt. 40 Kilometer weiter nördlich, wo Barrick und Newmont die Goldrush-Mine betreiben, wird dieselbe geologische Formation Wenban-Kontakt genannt. Entscheidend ist, dass beide Kalksteinbänke dieselbe geologische Genese durchlaufen haben.

Cor Coe, Direktor und CEO von Sitka, kommentierte: „Wir wussten, dass dieses Gebiet alle Voraussetzungen für eine Goldlagerstätte des Carlin-Typs enthält. Unser systematischer Ansatz hat unser geologisches Modell bestätigt. Das Unternehmen plant, mit einem aggressiven Folgebohrprogramm fortzufahren, bis die Untersuchungsergebnisse für AG21-03 und die weitere geologische Bewertung vorliegen.“

Abbildung 1 - Neue Claims von Alpha Gold.



Abbildung 2 - Zielgebiete von Alpha Gold

Sitka Gold besitzt 100% am Goldprojekt Alpha am südöstlichen Ende des produktiven Cortez Gold Trends im Eureka County, etwa 135 Kilometer südwestlich von Elko, Nevada. Das Grundstück ist über eine unbefestigte Straße, ca. 2 km westlich des Nevada State Highway 278, erreichbar.

Die Alpha Claims wurden abgesteckt, nachdem der Standort als Schnittpunkt der regionalen Pine Valley-Antiklinale mit den nordöstlichen Faltentrends in den Roberts Mountains erkannt worden war. Das charakteristische Merkmal der dortigen Kalksteine der Devils/Webb Formation ist, dass sie während des kritischen Mineralisierungsereignisses im Zeitraum von 36 bis 42 Mio. Jahren (dem Carlin-Event) einen regionalen Gipfel gebildet haben. Gut exponierte „untere Plattenfenster“ in der Nähe von Alpha Gold wurden bereits ausgiebig auf Goldlagerstätten des Carlin-Typs erkundet, wobei eine Reihe von Goldvorkommen entdeckt wurde.

