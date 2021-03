UBS belässt BASF SE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Stott

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF vor dem Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns am 26. März von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus dürfte auf den beiden Sparten Industrial Solutions sowie Nutrition & Care liegen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Kernfrage vor dem Kapitalmarkt könnte zudem sein, ob das Management die erst Ende Februar ausgegebenen konservativen Jahresziele bereits aktualisieren werde. Immerhin sei im ersten Quartal wohl bereits die Hälfte des vom Konsens erwarteten und zudem über der Unternehmenszielspanne liegenden operativen Ergebnisses (Ebit) erwirtschaftet worden./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 18:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.