Der Technologiekonzern Microsoft ist so mächtig wie selten zuvor. Während andere Firmen unter der Corona-Pandemie litten, stellte das Unternehmen die entscheidende Infrastruktur bereit, damit Hunderte von Millionen Menschen im Homeoffice arbeiten oder Schüler von zu Hause aus lernen können. An der Börse bringt es Microsoft auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 1,7 Billionen Dollar. Im Jahresvergleich war das ein Plus von mehr als 44 Prozent. Dank der großen Nachfrage nach Cloud-Diensten, Laptops und Videospielen erreicht Microsoft neue Bestmarken. Der Trend dürfte sich auch 2021 fortsetzen. Einen maßgeblichen Beitrag zu diesen Zahlen steuerte wie oben erwähnt das Cloud-Business bei. In Deutschland migrieren zum Leidwesen der hiesigen Politik immer mehr Konzerne wichtige Daten und Geschäftsprozesse in die Microsoft-Cloud Azure.

Bezogen auf die vergangenen drei Monate konnte sich der Aktienkurs von Microsoft deutlich von der Benchmark NASDAQ 100 absetzen. Aktuell notiert das Papier in der Range zwischen 224 US-Dollar und dem All Time High von 245,92 US-Dollar. Auch der seit dem Corona-Sell-Off Mitte März 2020 gültige Aufwärtstrend ist noch intakt, obgleich die Wolken am Technologiehimmel aufgrund der anziehenden US-Zinsen auch an Microsoft nicht spurlos vorbeigezogen sind. Seit Mitte Februar ist der Kurs um rund 6 Prozent zurückgewichen. Das erwartete KGV 2020/21 ist auf 31 zurückgegangen, was für ein Unternehmen dieser Größe noch immer sehr sportlich ausfällt. Die Marktteilnehmer trauen dem Management offenbar zu, bei der Erschließung neuer Wachstumsmärkte weiter ein glückliches Händchen zu haben. Mittlerweile bewegt sich der Kurs in Richtung der unteren Begrenzung des Trendkanals und dem Supportlevel von 224,33 US-Dollar. In diesem Bereich sollte die Abwärtsdynamik gebremst und die Basis für einen Anstieg auf die obere Begrenzung des Trendkanals bei 255 US-Dollar gelegt werden.