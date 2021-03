EarthRenew hat zuletzt einige spannende Initiativen angekündigt. Geht es jetzt richtig los?

Das Unternehmen betreibt bereits eine Anlage zur Umwandlung von Abfällen aus der Nutztierhaltung in hochwertigen Biodünger nach einem patentierten Verfahren, in dessen Entwicklung man insgesamt 70 Mio. Dollar investiert hat. EarthRenew setzt diesen Prozess bereits auf seiner Anlage in Strathmore in der Nähe von Calgary auf einem Futterplatz für rund 25.000 Tiere ein. Die Anlage und ihr Betrieb sind vom Ministerium der Provinz Alberta für Umwelt und Parks genehmigt und EarthRenew geht davon aus, dass diese bzw. eine Anlage dieser Größe bei einem Preis von 300 Dollar pro Tonne für das Endprodukt bereits einen operativen Nettogewinn von 4,55 Mio. Dollar pro Jahr erzielen könnte!

Und darin ist noch nicht enthalten, dass bei dem EarthRenew-Verfahren auch Strom generiert wird, der weiterverkauft werden kann. EarthRenew selbst erzeugte 2020 auf der Strathmore-Anlage 1.500MWh Strom, die man gezielt zu Zeiten hoher Strompreise verkaufte und damit einen Umsatz von 377.677 Dollar sowie eine Bruttomarge von 74% erzielte!

Geschäft auf regenerative Dünger ausgeweitet

Zudem hat EarthRenew zuletzt angekündigt, 100% an Replenish Nutrients übernehmen zu wollen, um so sein Geschäftsfeld auszuweiten. Replenish Nutrients ist führend bei der Formulierung und Lieferung von regenerativen Düngemittelprodukten in den konventionellen und biologischen Märkten in Kanada und bewegt bereits erhebliche Produktmengen, die in den letzten zwei Jahren jeweils um über 200% zugenommen haben, so EarthRenews CEO Keith Driver! Er erinnerte kürzlich erst daran, dass Replenish Nutrients für den Zeitraum von Juli 2020 bis Juni 2021 einen Gesamtumsatz von 9,9 Mio. Dollar prognostiziert – nach 3,6 Mio. Dollar im gleichen Zeitraum 2019/2020…

Erschließung des US-Marktes angestrebt

Aktuell ist EarthRenew dabei seine Präsenz im Markt der westliche USA auszuweiten. Erst vor Kurzem hatte man eine Absichtserklärung mit Diamond Feeders über die Entwicklung der ersten Anlage des Unternehmens im Land südlich der kanadischen Grenze abgeschlossen.

Darin wird die Errichtung einer neuen EarthRenew-Anlage auf dem Mastplatz für 50.000 Rinder von Diamond Feeders in Colorado angedacht. Sollte diese Anlage tatsächlich entstehen, soll sie 40.000 Tonnen von EarthRenews organischen Dünger-Pellets liefern!

Das Unternehmen betrachtet die strategische Lage des Diamond Feeders-Mastplatzes angesichts der Nähe zum Südwesten der USA und der hohen Nachfrage nach Biolandbau in der Region als ideal. Die für Colorado geplante Anlage würde die doppelte Größe der aktuellen Anlage in Albert haben und zusätzliche Vorteile aus der Akquisition von Replenish Nutrients liefern. Schlussendlich würde Colorado als strategisches Zentrum für die Mischung und Granulierung der Replenish-Produkte dienen, so EarthRenew. Sollte man in Colorado erfolgreich sein, so Driver weiter, bestehe zudem das Potenzial auf eine Expansion an weitere US-Standorte von Diamond Feeders.

Die Absichtserklärung zwischen den beiden Parteien bespricht die Bedingungen der Pacht und damit verbundener Dienstleistungen der neuen Anlage sowie die gemeinsame Vermarktung von Produkten und den potenziellen Verkauf von auf der Diamond Feeders-Anlage erzeugten Elektrizität.

Sobald EarthRenew und Diamond Feeders eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet haben, wird es nach Ansicht des Unternehmens ca. 12 Monat dauern, die Anlage zur Mischung und Granulierung (Replenish) zu genehmigen, zu entwerfen und zu bauen. Weitere 12 Monate werden veranschlagt, um eine Produktionsanlage (EarthRenew) zu genehmigen, zu entwerfen und zu errichten.

Fazit:

EarthRenew hat in den letzten Wochen und Monaten große Fortschritte gemacht und aus der Stromerzeugung auch bereits beträchtliche Erlöse erzielt. Wenn man jetzt die geplanten Schritte – Übernahme von Replenish und Errichtung der Anlagen in Colorado – so zügig wie eben möglich umsetzt, könnte das unserer Ansicht nach das Unternehmen auf ein neues Level heben. Insbesondere sehen wir die Chance auf einen Ausbau der Zusammenarbeit mit Diamond Feeders – sollte die Analage in Colorado ein Erfolg werden – als große Chance für das Unternehmen. EarthRenew ist ohne Zweifel eine riskante Spekulation, dessen sollten sich interessierte Anleger immer bewusst sein. Wir glauben aber, dass diesem Risiko auch große Chancen gegenüber stehen.

