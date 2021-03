DGAP-News Viscom AG erreicht avisierte Jahresprognose 2020 in schwierigem Marktumfeld (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.03.2021, 07:55 | 76 | 0 | 0 23.03.2021, 07:55 | Viscom AG erreicht avisierte Jahresprognose 2020 in schwierigem Marktumfeld ^

DGAP-News: Viscom AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis Viscom AG erreicht avisierte Jahresprognose 2020 in schwierigem Marktumfeld 23.03.2021 / 07:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Viscom AG erreicht avisierte Jahresprognose 2020 in schwierigem Marktumfeld Auftragseingang: 64.561 TEUR (Vj.: 79.525 TEUR)

Umsatz: 61.562 TEUR (Vj.: 88.556 TEUR)

EBIT: -5.979 TEUR (Vj.: 4.017 TEUR)

Hannover, 23. März 2021 - Die Viscom AG (ISIN DE0007846867), europäischer Marktführer für automatische optische Inspektionssysteme in der Elektronikindustrie, wurde im Geschäftsjahr 2020 in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten durch die COVID-19-Pandemie stark eingeschränkt. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Geschäftstätigkeit der Viscom AG, insbesondere im Bereich Automotive, veranlassten das Management Anfang November 2020 dazu, die Jahresprognose der Viscom AG anzupassen. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2020 dieses festgelegte reduzierte Umsatz- und Ergebnisziel erreicht, ist damit aber mit einem deutlichen Verlust über die Ziellinie gegangen. Die Umsatzerlöse beliefen sich kumuliert auf 61,6 Mio. EUR (Vj.: 88,6 Mio. EUR) und liegen damit um 30,5 % unter dem Vorjahreswert. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit reduzierte sich auf -6,0 Mio. EUR (Vj.: 4,0 Mio. EUR). Wesentliche Gründe für die Abweichung zum Vorjahr waren die fehlende Gesamtleistung sowie ein unterproportionaler Rückgang von Personalaufwendungen. Gegenläufig hierzu erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Erträge im Berichtszeitraum.

Aufgrund des negativen Ergebnisses in der AG und dem Konzern wird das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2020 keine Dividende an seine Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten.

Die Produktionsketten der Viscom-Kunden und -Lieferanten haben sich im zweiten Halbjahr 2020 wieder zunehmend in Gang gesetzt und auch Kunden-Anfragen nahmen wieder verstärkt zu. Das Geschäft der Viscom AG wurde nach dem kräftigen Einbruch im ersten Halbjahr 2020 wieder beflügelt und es fand eine starke Jahresendrally statt. Der Auftragseingang im dritten Quartal 2020 lag mit 16.788 EUR bereits um rund 79 % über dem Wert des Vorquartals (9.376 TEUR). Im vierten Quartal 2020 konnte der Auftragseingang mit 22.469 TEUR den Wert des Vorquartals mit rund 34 % übersteigen. Kumulativ wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 64.561 TEUR (Vj.: 79.525 TEUR) verbucht.

