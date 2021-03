“Haben die nachhaltige, europäische Antwort auf den Lithium-Akku gefunden“ – Interview mit Dr. Olaf Conrad, JenaBatteries GmbH

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Conrad, die JenaBatteries GmbH sammelt derzeit via Crowdfunding Geld von Anlegern ein. Wofür soll das Geld verwendet werden und was ist die Geschäftstätigkeit der JenaBatteries GmbH?

Olaf Conrad: Die JenaBatteries GmbH ist Technologieführer und Vorreiter im Bereich der Industrialisierung von metallfreien Stromspeichern. Wir haben als eines der ersten Unternehmen den Technologietransfer von der Universität in die Industrie gewagt. Unser Team entwickelt und produziert nun stationäre Redox-Flow-Batterien mit einer Kapazität ab 400 kWh, die umweltfreundlichen Strom ohne die Verwendung kritischer Metalle speichern können und eine nachhaltige Alternative zu Lithium-Akkus sind.

Kürzlich haben wir mit der „JB Emission 2“ ein neues Nachrangdarlehen aufgelegt. Die Einnahmen aus dieser Vermögensanlage unterstützen die Umsetzung unserer unternehmerischen Wachstumsstrategie. Das Geld soll beispielsweise für Material und Personal bei der Weiterentwicklung der Batterietechnologie, beim Aufbau und Betrieb von Pilotanlagen sowie für Marketingmaßnahmen und Vertriebsaufbau zur Markteinführung genutzt werden.

Anleihen Finder: Was unterscheidet Ihre Batterie von anderen Speicherlösungen, wie etwa dem Lithium-Ionen-Akku? Wo liegen die Vorteile?

„Unsere Flussbatterien sind metallfrei, nicht brennbar und sicher“

Olaf Conrad: Wir bauen metallfreie Redox-Flow-Batterien, auch Flussbatterien genannt. Von konventionellen Akkus unterscheidet sich die Technologie dadurch, dass die Energie nicht in festen Elektroden gespeichert wird, sondern in einem skalierbaren System aus Tanks und elektrochemischen Zellen. Als Speichermedium dienen in diesem Fall keine Metalle, sondern metallfreie, so genannte organische Salze, welche in Wasser aufgelöst und in Tanks gefüllt werden. Hierdurch ist die Batterie nicht brennbar und sicher.