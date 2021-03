Compleo und DISA Elektro AG vereinbaren exklusive Kooperation mit der SAG Schweiz AG

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dortmund (ots) - Compleo Charging Solutions AG (Compleo) und DISA Elektro AGbauen die Vertriebsaktivitäten in der Schweiz weiter aus. Mit der SAG (Schweiz)AG wurde ein Kooperationsvertrag abgeschlossen, der den exklusiven Vertrieb vonCompleo DC-Lösungen über die Vertriebskanäle der SAG (Schweiz) AG vorsieht. DieSAG (Schweiz) AG verfügt über ein Netzwerk aus 6.000 Autohäusern und 900Werkstattkonzeptpartnern, die ab sofort auf die innovativen Ladelösungen vonCompleo Zugriff haben. Damit verfolgen Compleo und DISA Elektro AG neben demAusbau der schweizerischen Ladeinfrastruktur auch das Ziel, die potenzielleKundschaft von E-Autos schon beim ersten Beratungsgespräch mit modernenLadelösungen vertraut zu machen sowie Autohäusern und Werkstätten eineganzheitliche Beratung zu ermöglichen.Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland setzen Verbraucher und Politikderzeit stark auf klimafreundliche Technologie, die den Wandel hin zu einernachhaltigen Mobilität erst möglich macht. Dass das Bewusstsein für denKlimawandels geschärft wurde und ein Umstieg auf Elektroautos ein wichtigerBaustein für Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit ist, zeigen auch die aktuellenZahlen der Eidgenossen. Im Jahr 2020 betrug der Marktanteil an neu zugelassenenKraftfahrzeugen mit alternativen Antrieben 28,2 Prozent. Dazu zählen sowohlhybride Antriebe als auch reine Elektroautos. Der Wert konnte damit im Vergleichzum Vorjahr mehr als verdoppelt werden. Die aktuelle Marktentwicklung zeigt,dass ein enorm hoher Bedarf an Elektroautos besteht. Doch nach wie vor zögernviele Privatpersonen, wenn es um den Kauf eines reinen Elektroautos geht.Fokus auf Ladelösungen für Firmenflotten und AutohäuserAutohäuser öffnen sich immer mehr der Elektromobilität. Doch die Beratungschafft es nicht immer, mit den gängigen Vorurteilen wie der Reichweitenangstoder einer fehlenden Ladeinfrastruktur aufzuräumen. Genau hier wollen dieKooperationspartner ansetzen und den potentiellen Elektromobilisten die Sorgennehmen und gezielt Möglichkeiten aufzeigen. Durch die Kooperation mit der SAG(Schweiz) AG haben 6.000 Autohäuser und 900 Werkstattkonzeptpartner Zugriff aufmodernste Ladelösungen wie die Cito 240 und Cito 500, die neben der Anwendungfür Autohäuser und Werkstätten auch speziell für die Anforderungen von Logistik-und Unternehmensflotten entwickelt wurden und sich durch ein effizientes sowieskalierbares Lastmanagement auszeichnen. Die Lademöglichkeiten stehen dann auchdort, wo Menschen beraten werden und Zeit verbringen: am Point of Sale."Herausfordernd ist, die von Autohäusern und Werkstätten gewünschtenDC-Ladeleistungen kostengünstig und ohne Erweiterung des Netzanschlusses zu