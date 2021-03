Ein DAX-Rekord wurde nur knapp verfehlt. Im Bericht zum Wochenausklang gehen wir auf die Aktienbewegungen ein, die vor allem Adidas wieder unter Druck brachten.

Fortsetzung des Reversals vom Donnerstag

Nachdem wir am Donnerstag ein Reversal erlebten und die 14.600 am Abend zurückerobert wurde, nutzte der Markt diesen Schwung gleich für die ersten Kurse am Freitag. Dies hatten wir heute Morgen in der Vorbörse bereits skizziert und aufbereitet:

Nach einem kurzen Ausreißer auf der Unterseite fand der Markt direkt zur Stärke zurück und hatte das Rekordhoch fest im Blick. Bis auf knapp 30 Punkte näherte sich der Index dieser Marke am Morgen an, bevor erst einmal wieder das Niveau gefestigt werden musste.

Ein Antreiber am Morgen war die Untersuchung vom Ifo-Institut. Der Index stieg von 92,7 auf 96,6 Punkte und überraschte damit die Analysten.

Mit der positiven Wall Street im Rücken, an der sich der Dow Jones auf Wochensicht nun auch wieder in die Gewinnzone schob, nahm der DAX am Nachmittag noch einen Anlauf zum Rekordhoch.

Die Kraft reichte jedoch in dieser Woche nicht mehr aus. Immerhin standen 127 Punkte Kursplus heute auf der Tafel bei einer überschaubaren Volatilität, wie die Tagesparameter aufzeigten:

Eröffnung 14.714,59 Tageshoch 14.776,32 Tagestief 14.693,94 Vortageskurs 14.621,36 Schlusskurs 14.748,94

Optisch skizzierte sich der Wochenausklang wie folgt:

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Am Mittag berichteten wir über eine weitere Meldung, welche die Modeunternehmen und Händler wie Adidas, Nike und H&M betrafen. Diese bekommen sinngemäß die Wut Chinas reflektiert. Hierbei geht es um einen Boykottaufruf durch die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei und der chinesische Armee:

Staatsmedien unterstützen diese Kampagne und zielen damit in erster Linie auf die schwedische Kleidungskette H&M ab. Im Detail geht es um Baumwolle aus der Region Xinjiang, wo mögliche Zwangsarbeit auch für andere westliche Marken wie den US-Sportartikelhersteller Nike, New Balance vorgeworfen wird. Damit geraten die deutschen Hersteller Adidas und Puma ebenso in den Strudel dieser Kampagne.

Zum Hintergrund: In der Region sind rund eine Million Menschen in Lagern interniert. Parallel werden 85 Prozent der chinesischen Baumwolle dort angebaut, was etwa 20 Prozent der weltweiten Produktion entspricht. Es wird zumindest von sehr schlechten Arbeitsbedingungen ausgegangen. Adidas verlor daher erneut an Boden.

Ebenfalls schwächer war die Volkswagen-Aktie, nachdem es hier zum Wochenstart noch weitere Gewinne gab. Der Bereich scheint erst einmal aus dem Fokus der Anleger zu rücken, denn auch Continental fielen heute.

Auf der positiven Seite fand sich eine Covestro an der DAX-Spitze vor der Fresenius SE und der Deutschen Wohnen.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das mittelfristige Chartbild konnte mit dem Reversal gestern und der heutigen Fortsetzung weiter sein positives Momentum ausspielen. Nur wenige Punkte fehlten zu einem neuen Rekord, wie dieses Chartbild hier noch einmal aufzeigt:

Ob die Wall Street hier bis zum Wochenschluss das hohe Niveau hält, gilt es nun abzuwarten.

Eine Einschätzung zum nächsten Handelstag erhalten Sie wieder gegen 8.30 Uhr mit einem Händler am Montag. Morgen gibt es das Wochenendformat und am Sonntag den ETF der Woche.

Schalten Sie dazu unseren youtube-Kanal der LS-Exchange gegen 9.00 Uhr ein.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

