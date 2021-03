Edisun Power Europe AG: Verstärkung des Verwaltungsrats vorgeschlagen

Verstärkung des Verwaltungsrats vorgeschlagen



Der Verwaltungsrat der Edisun Power Europe AG schlägt an der Generalversammlung vom 23. April 2021 die Zuwahl von Horst H. Mahmoudi und Marc Klingelfuss in den Verwaltungsrat vor. Horst H. Mahmoudi soll zudem Rainer Isenrich, bisher in Doppelfunktion als Präsident des Verwaltungsrats und CEO, als Präsident ablösen. Rainer Isenrich bleibt CEO und stellt sich zusammen mit den anderen bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrats Fulvio Micheletti, Reto Klotz und José Luis Chorro Lopez für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Mit der Erweiterung des Verwaltungsrats soll das Potenzial der Edisun Power im zukunftsträchtigen Markt der erneuerbaren Energien besser ausgeschöpft werden. Durch die Elimination der Doppelfunktion wird zudem den gestiegenen Anforderungen an die Corporate Governance der Gesellschaft Rechnung getragen.

Horst H. Mahmoudi, deutscher Staatsangehöriger, ist Gründer und Eigentümer der Smartenergy Gruppe mit Sitz in Wollerau. Smartenergy entwickelt Anlagen im Bereich erneuerbare Energien und hat sich auf Solarkraftwerke auf der Iberischen Halbinsel spezialisiert. Derzeit ist das Unternehmen daran, in weitere europäische Länder sowie in die Bereiche grüner Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe vorzustossen. Smartenergy verfügt über gute Voraussetzungen, um in diesen neuen Technologien in Europa eine führende Rolle zu übernehmen und einen aktiven Beitrag zur Dekarbonisierung zu leisten.

Mit 27.7% Aktienanteil ist die Smartenergy Invest AG die grösste Aktionärin der Edisun Power Gruppe. Edisun Power und Smartenergy sind seit 2017 partnerschaftlich miteinander verbunden. Edisun Power hat seither das Portfolio durch Zukauf von Anlagen und weit fortgeschrittenen Projekten von Smartenergy auf 234 Megawatt ausgebaut. Beide Partner bekennen sich zur Fortsetzung dieser Zusammenarbeit und prüfen kontinuierlich strategische Optionen.