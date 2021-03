niiio finance group AG: Dr. Martin Deckert verstärkt Advisory Board von niiio finance

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Görlitz, 30. März 2021. Die börsengelistete niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement, hat Dr. Martin Deckert (55) für das Anfang des Jahres neu gegründete Advisory Board (Beirat) gewonnen. Deckert verfügt über langjährige Bankenexpertise, u.a. aus seiner Tätigkeit für die Merck Finck Privatbankiers AG: Dort war er von 2018 bis Ende 2020 als Chief Operating Officer für IT, Operations, Internal Services und die Steuerung des bankweiten Projektportfolios verantwortlich.Seine Karriere startete Martin Deckert in den 90er Jahren nach Banklehre und Betriebswirtschaftsstudium sowie der Promotion in Wirtschaftswissenschaften bei der Schweizerischen Bankgesellschaft. 1998 wechselte er zu UBS Private Banking nach Zürich, wo er verschiedene Funktionen im Bereich Operations innehatte. Danach war er über zehn Jahre für die UBS Deutschland AG tätig, davon die letzten acht Jahre als Mitglied des Vorstands; in dieser Funktion verantwortete er u.a. die Bereiche Operations, IT, Internal Services, Risk Control, Credit Risk sowie der Bereich Projektsteuerung. Deckert ist seit 2021 Mitgründer und Geschäftsführer des Finanzdienstleistungs-Start-ups „Qundo Technology GmbH". Desweiteren ist er beratend im Finanzbereich sowie als Mentor für zwei weiteren Start-ups aktiv.CEO Johann Horch erklärt: „Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung unseres Beirats. Dr. Martin Deckert kennt niiio und unsere Produkte so gut wie kaum ein anderer, denn Merck Finck startete im vergangenen Jahr die digital gestützte Vermögensberatung auf Basis unserer munio.pm-Plattform. Mit Hilfe seiner Expertise werden wir unsere innovativen Lösungen noch besser vermarkten können."Zu den Mitgliedern des Beirats zählen bereits zwei renommierte Persönlichkeiten aus dem Bankenbereich: Ex-Deutsche Bank Vorstand Stefan Krause und Ex-DWS-Fondsmanager Henning Gebhardt. Die namhaften Mitglieder des Advisory Board sollen ihre Erfahrungen und Netzwerke aus unterschiedlichen Bereichen einbringen. Das Gremium unterstützt den Vorstand zudem in strategischen Fragen und bei eventuellen Zukäufen.