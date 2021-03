Keine Intrusion wie Hemi aber eine weitere Goldentdeckung meldet De Grey heute.

Bohrungen in großen Abständen auf Gillies entdeckten ein neues, in einer Scherzone enthaltenes Goldziel rund 30 Kilometer südwestlich von Hemi. Unter anderem traf De Grey mit einer Bohrung auf 52 Meter mit 0,7 g/t Gold ab einer Tiefe von nur 53 Metern, davon 15 Meter mit 1,8 g/t Gold ab 90 Meter Tiefe.

Die Lagerstätte auf Gillies ähnelt damit, so De Greys Managing Director Glenn Jardine, anderen Lagerstätten wie Withnell, Wingina, Mallina und Mt Berghaus, die das Unternehmen bereits definiert hatte, bevor es auf Hemi stieß. Diese machen einen großen Teil der bereits bekannten Ressource von 2,2 Mio. Unzen Gold (ohne Hemi) aus.

Die für Gold mineralisierte Scherzone auf dem Gillies-Gebiet ist sowohl im Abfallen als auch im Ansteigen sowie entlang des Streichens offen und früher entnommene Bodenproben, die anomale Ergebnisse erbrachten, definieren eine Abbildung an der Oberfläche, die über eine Länge von ca. 700 Metern von Nordosten nach Südwesten tendiert.

De Grey hat auf Gillies bislang 21 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.400 Metern durchgeführt, nachdem man durch ermutigende Aircore-Bohrergebnisse und Bodenproben auf das Gebiet aufmerksam wurde, die Ende 2019 vorgenommen wurden.

Die Strategie

Die neue Entdeckung passt gut in die Strategie des Unternehmens, die zahlreichen Ziele in Scherzonen – wie Gillies – aber auch Ziele, die in Zusammenhang mit Intrusionen stehen – wie Hemi –, innerhalb der riesigen Ländereien des Unternehmens in der Region Pilbara voranzutreiben. Im zweiten Quartal will De Grey nun weitere Bohrungen mit einer Länge von insgesamt 2.000 Metern im Farno McMahon-Joint Venture vornehmen, um zahlreiche Goldanomalien im Muttergestein zu testen, darunter auch einige mögliche Intrusionsziele.

Noch ist die Farno-Exploration ganz am Anfang, doch wie De Grey-Boss Jardine erläuterte, sieht er in der Entdeckung des neuen Goldsystems „starke Hinweise“ auf das Potenzial der Region. Mit den Bohrungen auf Gillies konnte das Unternehmen zudem seine Beteiligung am Joint Venture, das man mit Partner Novo Resources betreibt, von 30 auf 75% steigern.

De Grey hat bereits ein Explorationsteam zusammengestellt, das speziell dafür zuständig ist und sich bereits darauf vorbereitet, die Erkundung außerhalb der weiteren Umgebung von Hemi wiederaufzunehmen – parallel zu den Arbeiten auf und um Hemi herum. Dieses Team wird sich dann nächste Quartal eben auch um Gillies und Umgebung kümmern.

