West Mining gibt Uplisting in den OTCQB Venture Market bekannt

Vancouver, B.C. – 30. März 2021 – West Mining Corp. (“West” oder das “Unternehmen”) (CSE: WEST) (OTC: WESMF) (FWB: 1HL) gibt bekannt, dass seine Stammaktien seit Handelseröffnung am 23. März 2021 für den Handel am OTCQB Venture Market (der “OTCQB”) der OTC Markets Group, Inc. unter dem Symbol “WESMF” zugelassen sind.

"Der Handel am OTCQB ist ein wichtiger Meilenstein und wird uns für bestehende und potenzielle Anleger sichtbarer machen. Zusammen mit der vor Kurzem erhaltenen DTC-Zulassung wird West einer viel größeren Anlegergemeinde bekannt gemacht, während wir unser Portfolio aus erstklassigen Edelmetall-Assets in der Explorations- und Erschließungsphase erweitern”, sagte Nicholas Houghton, President und CEO von West Mining Corp.

Der OTCQB-Markt ist eine Handelsplattform, die von der OTC Markets Group, Inc. betrieben wird und den Aktionärswert von Unternehmen in den USA und im Ausland steigern möchte. Um für den Handel am OTCQB zugelassen zu werden, müssen die Berichte des Unternehmens auf dem neuesten Stand sein und sie müssen sich einem jährlichen Verifizierungs- und Managementzertifizierungsprozess unterziehen. Außerdem müssen die Unternehmen einen Mindestangebotspreistest bestehen und andere finanzielle Bedingungen erfüllen. Der OTCQB wird von der Börsenaufsichtsbehörde als etablierter öffentlicher Markt anerkannt, der aktuelle öffentliche Informationen für die Analyse und den Wert von Wertpapieren bereitstellt.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass die aktualisierten Ressourcenschätzungen für das Gold- und Kupferprojekt Kena sich der Fertigstellung nähern und sehr bald an das Unternehmen geliefert werden. Trotz geringerer Verzögerungen, weil aktuell die Arbeitsbelastung für Analysen höher als normal ist, wurden diese nun abgeschlossen und alle Informationen zusammengestellt.

Über West Mining Corp.

West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das über ein Portfolio äußerst höffiger Projekte in erstklassigen Bergbaugebieten verfügt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Kupfer-Gold-Projekt Kena, kann auf eine umfangreiche Explorationsgeschichte zurückblicken: über 37 Kilometer Bohrungen, 20 Jahre moderne Exploration und in alle Richtungen sowie in der Tiefe offen. Die anderen Projekte von West befinden sich in unmittelbarer Nähe zu jüngsten Goldentdeckungen in British Columbia und New Brunswick.