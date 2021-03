Eat Beyonds Portfolio-Unternehmen TurtleTree Labs wird Zellkulturmedien gewerbsmäßig produzieren

Vancouver, B.C. & Singapur – 30. März 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. ( CSE: EATS ) ( OTCPK: EATBF ) ( FSE: 988 ) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein auf den Bereich pflanzlicher und alternativer Nahrungsmittel weltweit spezialisierter Investment-Emittent, gibt bekannt, dass sein Portfolio-Unternehmen TurtleTree Labs Pte. Ltd. („TurtleTree“) eine Vereinbarung zur Kollaboration mit JSBiosciences in der gewerbsmäßigen Produktion von Zellkulturmedien unterzeichnet hat.

TurtleTree ist ein in Singapur ansässiges Biotechnologie-Startup-Unternehmen, das Pionierarbeit in der Produktion von Muttermilch und den darin natürlich enthaltenen Bestandteilen mit Hilfe einer zellbasierten Technologie leistet. Eines der Hauptziele von Turtle Tree ist es, die Lücke zwischen heute erhältlicher Babynahrung und der Gesundheit natürlicher Muttermilch zu schließen.

„Wir verwenden die besten wissenschaftlichen Forschungstechnologien, um die große Lücke in Sachen Babynahrung zu schließen mit dem Ziel, die langfristige Gesundheit von Babys, Eltern und unserer Erde zu fördern“, erklärte Fengru Lin, CEO von TurtleTree. „Die Zusammenarbeit mit JSBiosciences ermöglicht es TurtleTree, biopharmazeutische Technologie in die gesamte Zellentwicklungsindustrie zu integrieren“.

JSBiosciences ist ein führender Lieferant von Zellkulturmedien mit starken unabhängigen Innovations- und R&D-Fähigkeiten und unterhält R&D-Labors in den Vereinigten Staaten, China und Singapur. Die Zusammenarbeit mit JSBiosciences hilft TurtleTree, Produktion und Vermarktung in Singapur kostengünstig auszuweiten und damit Finanzposition und Cash Flow des Unternehmens zu stärken.

Die Partnerschaft mit JSBiosciences gibt TurtleTree Zugang zu mehr nahrungsmittelgerechten Basalmedien und Medienrezepturen. Dies verringert die Kosten für Kunden von TurtleTree und ebnet den Weg zur Großproduktion seiner firmeneigenen Zellentwicklungstechnologie.

„Das Team von Eat Beyond betrachtet die Zellentwicklungstechnologie als einen wichtigen Bereich in der Zukunft von Nahrungsmitteln. Unternehmen wie TurtleTree verfügen über das Potenzial, unser Nahrungsmittelsystem in einer positiven, nachhaltigeren Weise neu zu erfinden“, äußerte Eat Beyond CEO Patrick Morris. „Singapur ist wirklich das Zentrum der Zellentwicklung. Wir haben uns strategisch auf diesen Bereich konzentriert und wollen an seinem Wachstum teilnehmen und es so gut wie möglich fördern“.