Der DAX ist am Dienstag erstmals über die Marke von 15.000 Punkten geklettert. Dies erfolgt, während in Deutschland weiter über den Umgang mit der Pandemie gestritten wird. Die Investoren sind dabei offenbar optimistisch, dass es in den nächsten Monaten spürbare Fortschritte geben wird, was wiederum die Erholung der europäischen Wirtschaft erlaubt.Einer der wichtigsten Treiber ist gegenwärtig aber die US-Regierung, die Billionen in die Hand nimmt, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. Am Mittwoch sollen weitere Maßnahmen angekündigt werden. So könnte ein Infrastrukturpaket im Umfang von drei bis vier Billionen US-Dollar vorgestellt werden.Der Dow Jones Index verliert 0,2 Prozent auf 33.103 Punkte, die NASDAQ verliert 0,1 Prozent auf 13.041 Zähler.Im deutschen Handel verlieren Teamviewer 2,5 Prozent auf 35,65 Euro, für RIB Software geht es um 1,0 Prozent auf 28,04 Euro nach unten, Software AG korrigieren um 0,9 Prozent auf 35,30 Euro.Auf der anderen Seite stehen SLM Solutions, die sich um 5,2 Prozent auf 17,68 Euro verteuern. Für Nordex geht es um 4,9 Prozent auf 27,00 Euro nach oben, LPKF Laser steigen um 3,0 Prozent auf 24,20 Euro.Papiere von Aixtron steigen um 2,4 Prozent auf 18,89 Euro, für Infineon geht es um 1,9 Prozent auf 35,53 Euro nach oben und SMA Solar ziehen um 1,8 Prozent auf 48,52 Euro an.An der Wall Street zeigt sich die NASDAQ einmal mehr durchwachsen. Für AMD geht es hier um 2,3 Prozent auf 75,37 USD nach unten, Nvidia korrigieren um 0,3 Prozent auf 516,41 USD. Intel rutschen um 1,6 Prozent auf 63,50 USD ab.Weiterhin verbilligen sich Microsoft um 1,3 Prozent auf 232,21 USD, Apple rutschen um 1,2 Prozent auf 119,96 USD ab und für Facebook geht es um 0,8 Prozent auf 288,29 USD abwärts.Papier des Autobauers Tesla steigen um 2,7 Prozent auf 627,92 USD. Für den chinesischen Wettbewerb NIO geht es um 5,4 Prozent auf 37,42 USD aufwärts.Google Maps hat die Art und Weise verändert, wie wir reisen und pendeln und hat die Welt ein Stück kleiner werden lassen. Dabei musste Google enorme Mengen Daten erheben, zusammenführen und nutzbar machen. Daten, die zwar vorhanden waren, aber deren Zugänglichkeit lange viele Wünsche offenließ.ProStar Holdings Inc. (WKN: A2QQHR) könnte Google Maps für die Versorgungsinfrastruktur werden. Das Unternehmen verfügt mit seinem PointMan-System über ein Software-as-a-Service Produkt, das es ermöglichen soll, die Kosten für die Entdeckung von unterirdischen Versorgungssystemen zu senken und gleichzeitig hohe Umsätze einzufahren.In den USA gibt es rund 56 Mio. Kilometer unterirdischer Rohrleitungen und Versorgungseinrichtungen, für deren Erkennung jährlich rund 10 Mrd. USD ausgegeben werden. Dennoch kommt es trotz der hohen Ausgaben jährlich zu rund 500.000 Vorfällen im Zusammenhang mit unzuverlässigen Standortinformationen und unterirdischen Versorgungseinrichtungen, die Schäden von 50 Mrd. bis 100 Mrd. USD zur Folge haben.Das Interesse, hier neue Systeme einzuführen, ist dementsprechend groß. Das PointMan-System von ProStar integriert mobile und Cloud-Anwendungen mit GPS-Karten und Tools zur Lokalisierung von Versorgungseinrichtungen. ProStar-Kunden erhalten damit Daten in Echtzeit und Vermessungsqualität. ProStar möchte sein PointMan-System zum Standard der unterirdischen Leitungsordnung machen und kann bereits auf namhafte Kunden verweisen. Am 21. Januar wurde eine Partnerschaft mit der Louisiana Tech University gemeldet, die das PointMan-System in Studiengänge der Ingenieursfakultät integrieren will. Die Studenten werden damit noch vor einer Anstellung in Behörden oder Firmen an das System herangeführt. Das Ingenieursbüro KCI Technologies, welches zu den größten in den USA gehört, meldete kürzlich ebenfalls die Einführung des PointMan-Systems. Das Department of Transportation des US-Bundesstaates Colorado hat kürzlich den Einsatz von PointMan ab Januar 2021 vorgeschrieben. Weitere Bundesstaaten prüfen ebenfalls den Einsatz.Überdies verfügt ProStar mit Trimble (NASDAQ: TRMB), einem Marktführer im Bereich der geographischen Informationssysteme, einen starken strategischen Partner. ProStars PointMan-System kann damit über die 163 globalen Trimble-Händler präsentiert werden.Bereits in diesem Jahr plant ProStar Holdings Inc. (WKN: A2QQHR) mit einem Umsatz von 4,0 Mio. CAD. Für das Erreichen des Meilensteins von 20 Mio. CAD dürften rund 10.000 Kunden erforderlich sein. Bei einem Abo-Preis von 1.995 USD/Jahr für PointMan PRO und der riesigen Branche hat ProStar bis 2025 100.000 Kunden im Visier, was einem Umsatz von 200 Mio. CAD entsprechen würde.Dass es ProStar Holdings Inc. (WKN: A2QQHR) ernst mit den Planungen ist, wird durch die hochkarätige Führungsriege untermauert. Der Chief Operating Officer Vasa Dasan war 15 Jahre Chief Technology Officer bei Sun Microsystems Services Division und Cheftechnologe für die Cloud-Sparte des Unternehmens. Der Vice President ist Carl Lashu, der früher als CIO von HSBC Canada in Europa tätig war.In folgendem Video erklärt CEO und Präsident Page Tucker, weshalb sein Unternehmen das Google Maps der Versorgungsinfrastruktur sein dürfte.Quelle:www.youtube.com/watch?v=HV1hN7tD77w&t=66sProStar teilte am 10. Februar mit, dass man Rob Martindale ins Technical Advisory Board berufen habe. Martindale ist Program Manager des Colorado Department of Transportation. Weiterhin ist Martindale Vorsitzender des Technischen Rats für Versorgungskartierung, GIS und Datenmanagement bei der American Association of State Highway Transportation Officials.Am 16. Februar gab ProStar bekannt, dass man Bluetooth Low Energy-Technologie bei PointMan integriert habe. Dies erweitere die Kompatibilität mit Googles Android und Apples iOS, sowie mit einer Reihe von Anbietern von Lokalisierungstools wie Vivax-Metrotech, Radiodetection und SubsiteElectronics.ProStar teilte am 19. Februar mit, dass der Gründer und ehemaligen CEO von Virginia Utility Protections Service (VA811) dem technischen Beirat von ProStar beigetreten ist. VA811 informiert Versorgungsunternehmen über bevorstehende Aushubarbeiten, damit diese unterirdische Einrichtungen lokalisieren und markieren können. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3bonhWXProStar hat am 1. März bekannt gegeben, dass man das „PointMan Dealer Program“ begonnen habe. Im Rahmen dessen soll der Vertrieb und das Marketing mit Herstellern von GPS/GNSS, wie Trimble, Vivax-Metrotech, Radiodetection und Subsite Electronics. Das Händlerprogramm soll auf branchenführende Gerätehändler in ganz Nordamerika ausgeweitet werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2MDaurpProStar teilte am 11. März mit, dass man zusammen mit Bad Elf eine Lösung für die Erfassung der genauen Position von Oberflächen- und Untergrund-Infrastrukturdaten entwickeln wolle. Larry Fox von Bad Elf sagte dazu, dass die Bad Elf Flex schnell von ProStar konfiguriert werden konnte und einwandfrei mit der PointMan-Applikation zusammenarbeitete. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3qON80hAm 15. März teilte ProStar mit, dass man Jason Martschuk als neuen Vertriebsdirektor in Kanada engagiert hat. Martschuk soll den Vertrieb in Kanada voranbringen und bringt dazu Erfahrungen mit, die er bei AMEC, Hexagon PPM und auch Oracle gemacht hat. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3vu9abUProStar Holdings Inc. (WKN: A2QQHR) dürfte in den kommenden Jahren von den Infrastrukturinvestitionen profitieren, die die neue US-Regierung gegenwärtig plant. Die Kosten für das System liegen um Längen unter jenen, die für traditionelle Datenerhebung aufgewendet werden müssen. Wie es für ProStar Holdings Inc. 