DGAP-News: WESTGRUND Aktiengesellschaft / Key word(s): Annual Results

WESTGRUND Aktiengesellschaft: Gute Ergebnisse im Geschäftsjahr 2020



31.03.2021 / 07:00

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





WESTGRUND Aktiengesellschaft

Gute Ergebnisse im Geschäftsjahr 2020