Berlin (ots) - In der Corona-Krise gelingt es den genossenschaftlich

orientierten Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft, die Versorgung der

Bevölkerung und der Landwirtschaft zu sichern. Das zeigt sich auch in ihrer

wirtschaftlichen Entwicklung, teilt der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) mit.

Gemeinsam haben die rund 1.800 vom DRV vertretenen Unternehmen im vergangenen

Jahr einen geschätzten Umsatz in Höhe von 64,2 Milliarden Euro erzielt. Zum

Vergleich: Im Jahr 2019 waren es 64,9 Milliarden Euro.



"Das ist ein besonders erfreuliches Ergebnis in Zeiten, die auch für unsere

Genossenschaften mitunter sehr turbulent waren und es zum Teil noch sind.

Warenströme haben sich verschoben, aber unsere Unternehmen haben die daraus

entstandenen Chancen genutzt", bilanziert DRV-Hauptgeschäftsführer Dr. Henning

Ehlers während der Pressekonferenz in Berlin.







Sie verzeichnen einen Anstieg um 0,5 Prozent auf nunmehr 37,7 Milliarden Euro.

Dies ist das Ergebnis deutlicher Veränderungen innerhalb der einzelnen Segmente.

So hat zum Beispiel der Preissturz beim

belebt. Auch die befristete Mehrwertsteuersenkung zeigte Wirkung: Viele

pauschalierende Landwirte deckten sich rechtzeitig vor Jahresfrist mit

Düngemitteln und bestimmten Pflanzenschutzmitteln ein und legten einen Vorrat

an. Auch wenn es 2020 vielerorts zu trocken war, verzeichneten die

Warengenossenschaften in Summe eine leichte Belebung bei der Erfassung und

Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Getreide und Raps.

Ebenfalls ein positives Bild zeigt sich bei der Herstellung von Mischfutter. Die

Unternehmen bilanzierten in der ersten Hälfte des Wirtschaftsjahres 2020/21 ein

Plus von 196.000 Tonnen. Dies zeigt, dass Mischfutter für eine nachhaltige

Tierernährung immer mehr Bedeutung gewinnt. Besonders Sojaschrot trägt mit

seinen vorzüglichen Eigenschaften zur optimalen Versorgung des Viehbestandes

bei. Mit dem Einsatz von überwiegend nachhaltig zertifiziertem Sojaschrot

übernehmen auch die genossenschaftlichen Unternehmen Verantwortung innerhalb der

Lieferkette.



Auch der Milchmarkt war 2020 durch die Corona-Pandemie geprägt: Während die

Nachfrage des Lebensmitteleinzelhandels stark anstieg, brach der Absatz im

Großverbraucherbereich, Außer-Haus-Verzehr und in Italien kurzfristig massiv

ein. Die Unternehmen waren durch diese differenzierten Entwicklungen sehr

unterschiedlich betroffen. Während eine Gruppe von Molkereigenossenschaften zur

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung einen hohen Milchbedarf hatte, Seite 2 ► Seite 1 von 2



