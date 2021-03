GESCO: Starker Mittelzufluss

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Gesco AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) die Ziele für die fortzuführenden Aktivitäten beim Umsatz erreicht und beim Ergebnis sogar übertroffen. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage werde das Unternehmen vor allem infolge Corona-bedingter Impairments bei den veräußerten Beteiligungen ein deutlich negatives Ergebnis ausweisen. Dies führe dann zum ersten Verlustausweis seit 17 Geschäftsjahren. Mit dem in den letzten Monaten vollzogenen größten Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte sei jedoch ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Strategie NEXT LEVEL erreicht worden. Denn mit der Abgabe nennenswerter Anteile des auf den problematischen Automotive-Sektor entfallenden Geschäfts stelle sich das Beteiligungsportfolio laut GSC nunmehr deutlich ausbalancierter und damit weniger konjunktur- und krisenanfällig dar. Zudem spüle der Verkauf reichlich Liquidität in die Kasse, so dass sich die Nettoverschuldung massiv reduziere. Damit könne sich GESCO nun im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL auf die Weiterentwicklung und den Ausbau des Bestandsportfolios durch attraktive Mittelständler, die Hidden Champions sind oder es werden wollen, konzentrieren. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 27,00 Euro (zuvor: 22,00 Euro) und bestätigt die Empfehlung „Kaufen“.