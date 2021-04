Kann die SAP-Aktie in naher Zukunft die aktuelle Tradingrange überwinden, um danach auf 120 Euro anzusteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) konnte sich von dem im Oktober 2020 durch eine Gewinnwarnung verursachten Kursrutsch auf bis zu 90 Euro wieder deutlich erholen. An der Rekordjagd des deutschen Aktienmarktes beteiligte sich das DAX-Schwergewicht allerdings nicht. Seit dem Jahresbeginn 2021 wird die Aktie zumeist innerhalb einer Bandbreite von 100 Euro bis 111 Euro gehandelt. Auf die Nachricht, dass die Google-Mutter Alphabet wesentliche Teile der Finanzsoftware von Oracle auf SAP auswechseln würde, reagierte die SAP-Aktie im frühen Handel des 6.4.21 mit einem Kurssprung von bis zu drei Prozent. Vom im vergangenen September bei 143,32 Euro ist die SAP-Aktie allerdings noch meilenweit entfernt.

Risikobereite Anleger, die der SAP-Aktie in den nächsten Wochen einen Ausbruch aus der Bandbreite zutrauen und danach eine Kurserholung auf zumindest 120 Euro erwarten, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.