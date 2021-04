Berlin, München (ots) - home24, eines der größten Online-Möbelunternehmen in

Europa, belohnt seine Kunden nun auch mit PAYBACK Punkten. Die über 31 Millionen

Kunden des größten und beliebtesten Bonusprogramms haben somit die Möglichkeit,

ihr PAYBACK Punktekonto beim Shoppen stylischer Home & Living-Produkte auf

https://www.home24.de/ aufzufüllen. "Auf der Suche nach optisch ansprechenden

und qualitativ hochwertigen Möbeln, Accessoires und Lampen wird man auf unserer

Plattform jederzeit fündig, egal welches Budget man zur Verfügung hat. Wir

freuen uns, dass wir unseren Kunden nun zusätzlich zu unserer großen

Produktvielfalt zum garantiert besten Preis auch noch das Punktesammeln mit

PAYBACK ermöglichen können. Derart helfen wir ihnen nicht nur beim Sparen,

sondern gestalten den Online-Möbelkauf noch attraktiver. Wir blicken gespannt

auf die Zusammenarbeit, denn home24 und PAYBACK sind zwei starke Partner auf

Augenhöhe, die beide das beste Shoppingerlebnis für ihre Kunden im Sinn haben",

so Dr. Sascha Vitzthum, CMO von home24.



"Willkommen im PAYBACK Partnerverbund, home24! Wir sind stolz, eines der größten

Online-Möbelunternehmen in Europa als Offiziellen Online Partner begrüßen zu

können. home24 ist ein Partner, den sich viele unserer Kunden gewünscht haben

und wir freuen uns, ihnen diesen Wunsch erfüllen zu können", so Torsten

Hautmann, VP Digital Sales bei PAYBACK.





home24 wurde 2009 gegründet, mehr als 1.500 Mitarbeiter arbeiten weltweittäglich daran, den Kunden ein rundum inspirierendes Shoppingerlebnis zu bietenund sie dabei zu unterstützen, aus dem jeweiligen Zuhause einen ganzpersönlichen Wohlfühlort zu machen. Neben Produkten von Drittanbietern bietetdas Online-Unternehmen seinen Kunden auch einen großen Anteil an Eigenmarken.Darüber hinaus produziert home24 auch exklusive, selbst entworfene Kollektionen,wie etwa KINX oder Smood.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschlandschon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhaltenvon rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm- viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einenerheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von denKunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partneroder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln,Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von mehr als 10 Mio. Nutzernverwendet und zählt zu den Top 3 Shopping-Apps sowie den Top 3 Alltags-Apps inDeutschland.Über home24:home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform inKontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikeln, die sie von mehr als1.000 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl angroßen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diesekuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltigesPreis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin undbeschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in siebeneuropäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, denNiederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unterder Marke "Mobly" in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seineProdukte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnungseiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5). Die Aktievon Mobly wird am brasilianischen Novo Mercado von B3 gehandelt (ISINBRMBLYACNOR5). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmensunter http://www.home24.com .Pressekontakt:Nina PurtscherDirector PRPAYBACK GmbHTheresienhöhe 1280339 MünchenTel.: +49 (0) 89 997 41 206mailto:nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.net, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACKWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/4881754OTS: PAYBACK GmbH