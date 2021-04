Sernova kündigt Präsentation bei den 81. Scientific Sessions der American Diabetes Association an

London (Ontario), 6. April 2021 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB/XETRA: PSH), ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass der leitende Prüfarzt Dr. Piotr Witkowski und das Team an klinischen Prüfärzten für die klinische Phase-I/II-Studie über Typ-1-Diabetes in den USA neue Daten und Beobachtungen von der laufenden Studie in einer Posterpräsentation bei den bevorstehenden 81. Scientific Sessions der American Diabetes Association (die „ADA“) von 25. bis 29. Juni 2021 vorstellen werden.

Die Kurzdarstellung (Abstract) wird auch online auf der Website des Journals Diabetes veröffentlicht werden und die Präsentation wird den Konferenzteilnehmern am Freitag, dem 25. Juni 2021, zur Verfügung stehen.

Dr. Witkowski, Director des Pancreatic and Islet Transplant Program an der University of Chicago, wird im Rahmen der Tagung Clinical and Regulatory Hurdles Facing Islet Transplantation am Montag, dem 28. Juni 2021, 8:00 Uhr (ET), zudem einen Vortrag mit dem Titel „Islet Transplantation - Benefits and Shortcomings“ (Inseltransplantation - Vorteile und Nachteile) halten.

Hinweis: Alle im eingereichten Abstract enthaltenen Informationen sind als vorläufig zu erachten und könnten sich noch ändern, bis die Studiendaten und Beobachtungen bei den 81. Scientific Sessions der ADA vollständig präsentiert werden, und unterliegen einem Embargo bis 25. Juni 2021, 11:30 Uhr (EST).

ÜBER DIE SCIENTIFIC SESSIONS DER ADA

Die 81. Scientific Sessions der American Diabetes Association (die „ADA“), die weltweit größte wissenschaftliche Tagung, in deren Mittelpunkt die Diabetesforschung, -prävention und -versorgung stehen, wird von 25. bis 29. Juni 2021 stattfinden. Führende Ärzte, Wissenschaftler und Gesundheitsexperten aus allen Teilen der Welt werden revolutionäre Forschungsergebnisse, Behandlungsempfehlungen und Fortschritte in Richtung einer Heilung von Diabetes präsentieren.

Obwohl die Konferenz in diesem Jahr aus der Ferne stattfindet, erhalten die Teilnehmer exklusiven Zugang zu nahezu 2.000 Original-Forschungspräsentationen und nehmen an einem kontroversen und fesselnden Austausch mit führenden Diabetesexperten teil. Erfahren Sie mehr und registrieren Sie sich unter scientificsessions.diabetes.org und nehmen Sie an der Scientific Sessions-Konversation in den sozialen Medien unter #ADA2021 teil.