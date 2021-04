Zehn Jahre WGBU-Hauptgutachten "Welt im Wandel - Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation" - eine konstruktive Kritik und ein Blick auf die Veränderungsdynamik der vergangenen 10 Jahre

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Gestaltung von Transformationsprozessen bedarf der Kenntnis vonZeiten und Eigendynamiken betroffener SystemeHeute vor zehn Jahren hat der Wissenschaftliche Beirat der BundesregierungGlobale Umweltveränderungen (WBGU) das Hauptgutachten Welt im Wandel -Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation veröffentlicht. Das Gutachtenstieß damals als Impulsgeber für eine Transformation hin zu einer nachhaltigenWelt auf viel Resonanz. Was von den geforderten Veränderungen umgesetzt wurdeund wie der Bericht zu beurteilen ist, zeigt das aktuelle Diskussionspapier"Grundlagen sozial-ökologischer Transformationen: Gesellschaftsvertrag, GlobalGovernance und die Bedeutung der Zeit. Eine konstruktive Kritik desWBGU-Gutachtens "Welt im Wandel - Gesellschaftsvertrag für eine GroßeTransformation" des ZEW Mannheim zusammen mit der deutschen Energie-Agentur(dena) und Autoren der Universität Heidelberg.Das Diskussionspapier nimmt unter die Lupe, was sich in den vergangenen zehnJahren verändert hat und inwiefern damalige Kernforderungen des WBGU-Gutachtensdabei eine Rolle gespielt haben. Ziel des Gutachtens war es, den Grundstein füreine Welt des nachhaltigen Wirtschaftens zu legen. Dazu formulierte es einenKatalog dringend notwendiger Veränderungen, um eine Große Transformationanzustoßen, die ähnlich umfassend sei, wie der Übergang von der Agrar- zurIndustriegesellschaft in der Industriellen Revolution. Dazu sollten ein globalerGesellschaftsvertrag etabliert und umfassende nachhaltige Politiken innerhalbvon zehn Jahren - also bis heute - umgesetzt werden.Weder die Etablierung eines globalen Gesellschaftsvertrages noch die hohenErwartungen an eine Global Governance haben die klimapolitischen Erfolge desvergangenen Jahrzehnts entscheidend geprägt. Diese Erwartungen scheiterten anihrer mangelnden Umsetzbarkeit. Die Vereinbarung der Pariser Klimaziele 2015 unddie nachfolgenden erfolgreichen Maßnahmen konnten ihre Wirkung vielmehr deshalbentfalten, weil sie sich von Forderungen dieser Art verabschiedet hatten. Sozeigt das Diskussionspapier auf, dass im Pariser Abkommen der Top-Down Ansatzdurch einen Bottom-Up-Ansatz ersetzt wird. Auf diese Weise wird den beteiligtenStaaten ermöglicht, ihren Weg zur Erreichung der Ziele selbst zu wählen und zugestalten.Verständnis von Zeit entscheidendZentral für die Beurteilung der Herangehensweise des WBGU an die Gestaltung vonTransformationen ist dessen Verständnis von Zeit. Für den WBGU gibt es nur einelineare, homogene Zeit, die gleichermaßen für die Natur und für alleGesellschaften gilt. Dieses verkürzte Verständnis von Zeit führt dazu, dass