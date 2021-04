Kostenlose Publicity ist gute Publicity - für Sweet Earth

Dieser Artikel über gesundes Leben ist eine behandlungsorientierte Zusammenfassung der Erfahrungen einer Patientin, der von ihrem Arzt empfohlen wurde, den Gesichtsreiniger von Sweet Earth als natürliches Heilmittel zur Linderung schwerer Symptome des Trockene-Auge-Syndroms anzuwenden. In den folgenden Monaten ließen die Symptome der Patientin nach, die mittlerweile beschwerdefrei ist. Laut Healthline und Weedmaps ist bekannt, dass CBD bei Entzündungen, auch in den Bereichen um das Auge, Linderung und Vorteile bietet. Die potenziellen Vorteile für DES müssen allerdings noch untersucht werden. Sweet Earth jedenfalls will nun in naher Zukunft eine Studie starten, um die Vorteile seines Produkts für DES besser zu verstehen.

Fazit:

Chris Cooper, CFO von Sweet Earth, ist auf jeden Fall hocherfreut über den positiven Artikel und die starke Resonanz, die zu „erheblichen positiven Auswirkungen auf den Umsatz“ geführt habe. Gerade bei noch kleinen Unternehmen wie Sweet Earth kann sich eine solche und ähnliche Werbung durchaus spürbar auf die Bilanz durchschlagen. Wir sind gespannt, welche Neuigkeiten das kleine, aber rührige Unternehmen als nächstes präsentieren wird.

