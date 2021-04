Cosmo gibt Aufnahme des Handels seiner Aktien bei XETRA bekannt

Dublin, Irland - 19. April 2021: Die Aktien von Cosmo Pharmaceuticals NV ('Cosmo') (SIX: COPN), die seit 2007 an der Schweizer Börse gehandelt werden, werden nun auch bei XETRA in Frankfurt (Deutschland) gehandelt. Der Handel wird heute Montag um 9:00 Uhr MESZ unter dem Tickersymbol C43 aufgenommen. COSMO PHARMACEUT. EO-,26 ISIN: NL0011832936 | WKN: A2AJ68 | Ric: C43 | Typ: Aktien. Die Notierung an der wichtigsten deutschen Börse XETRA soll den Zugang zu europäischen Investoren erleichtern, die Sichtbarkeit des Unternehmens an den Kapitalmärkten deutlich verbessern und die Liquidität im Handel mit Cosmo-Aktien insgesamt erhöhen.