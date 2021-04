---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR vom 20. April 2021



HMS Bergbau AG: Exklusive Vermarktungsrechte durch Akquisition von 51% eines Kohleminenprojekt in Botswana gesichert



Berlin, 20. April 2021: Die HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und vermarktungsunternehmen in Deutschland, hat mit Blick auf die Ausweitung ihrer Wertschöpfungskette einen wichtigen Meilenstein erreicht. So beteiligte sich die HMS Bergbau AG zu 51 Prozent an der Maatla Resources (Pty.) Ltd, einer Projektgesellschaft in Botswana, die den Abbau und die Vermarktung eigener Kohlevorkommen anstrebt.

Die Maatla Resources (Pty.) Ltd in Botswana hält eine Abbaulizenz für ein Vorkommen von rund 90 Millionen Tonnen Kohle. Innerhalb von 12 Monaten nach Bereitstellung einer Anschubfinanzierung im Verlauf des Jahres 2021 soll die Produktion und Vermarktung der Kohle beginnen. In einer ersten Phase sollen dann rund 1,2 Millionen Tonnen Kohle im Jahr abgebaut und vermarktet werden. Diese Menge soll in einer zweiten Phase dann auf rund 3 Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert werden. Als Hauptgesellschafter an der Maatla Resources (Pty.) Ltd hat sich die HMS Bergbau AG die weltweiten Vermarktungsrechte für die gesamte Produktion exklusiv gesichert.



Für die HMS Bergbau AG stellt die Transaktion eine strategisch wichtige Vertiefung der Wertschöpfung bei gleichzeitiger Stärkung der Aktivitäten in einer sicheren und stabilen Investmentumgebung auf dem afrikanischen Kontinent dar.



Über weitere Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Vorstand



Kontakt:

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com



HMS Investor Relations Kontakt:

GFEI Aktiengesellschaft

Ostergrube 11

30559 Hannover

T.: +49 (511) 47 40 23 00

F.: +49 (511) 47 40 23 19

www.gfei.ag

E-Mail: investors@hms-ag.com



